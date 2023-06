Ikke kødd med forskerklassene!

DEBATT: Fylkesdirektøren i Rogaland redegjorde nylig for konsekvensene av å kutte 1,5 millioner kroner i tilskuddet til topp- og forskerklassene ved videregående skoler.

Kunnskap innen realfag er avgjørende for alle som skal videreutvikle eksisterende teknologi og utvikle ny teknologi, særlig innen fornybar energi.

Ingri I.C. Lande Leder i Tekna Stavanger avdeling

Et slikt kutt gir dramatiske utslag, og Tekna Stavanger avdeling protesterer kraftig mot kuttforslaget.

I redegjørelsen sies det at:

«Opplæringen på topp- og forskerlinjene i Rogaland gir elevene en bredere kompetanse innen teknologi, realfag, innovasjon, økonomi og ledelse. Topp- og forskerklassene er kjent for et sterkt fagmiljø og er i mange tilfeller en drivkraft i skole- og læringsmiljøet. Elevundersøkelsen viser høy trivsel og motivasjon i topp- og forskerklassene. Elevene fremhever seg gjennom et godt læringsmiljø og har gode muligheter for utvikling.»

Hvorfor da redusere et tilbud som landet og regionen faktisk er avhengig av for å klare å gjennomføre de store endringene som kreves? Norge står i en realfagskrise. Over hele landet rapporterer fysikklærere om en nedgang i antall elever som velger full fordypning i realfag, og på mange skoler sliter de nå med å opprettholde et godt tilbud til elever i faget. Dette får store konsekvenser for oss alle fordi sviktende kunnskaper om realfag i befolkningen svekker mulighetene våre til å gjennomføre det grønne skiftet og energiomstillingen som skal til.

Dette er grunnen: Det grønne skiftet står og faller på at vi har tilgang på energi og rett teknologi til å utnytte denne tilgangen. Kunnskap innen realfag er avgjørende for alle som skal videreutvikle eksisterende teknologi og utvikle ny teknologi, særlig innen fornybar energi.

Rekrutteringssvikten til realfag i skolen vil i neste omgang føre til at hele teknologiutviklingen som det grønne skiftet bygger på, som solceller, havvind, elbiler og effektivisering av lyskilder, stopper opp i Norge. Da vil vi bli redusert til brukere av teknologi og ikke ta del i den teknologiske verdiskapningen det grønne skifte representerer. Kort sagt «det vi skal leve av etter oljen».

Derfor må det offentliges støtte heller styrkes, og vi håper og tror at fylkespolitikerne i Rogaland forstår alvoret hvis kuttene opprettholdes etter at fylkesdirektøren har pekt på de farlige konsekvensene av fjorårets vedtak.