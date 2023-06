Når den ene hånden ikke vet hva den andre gjør

Per Th. Grimnes.

Per Th. Grimnes Sivilarkitekt MNAL, Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Vi får gratis kollektivtransport, bravor, endelig et djervt vedtak med hensikt å få folk til å velge buss i stedet for bil. Det gir mindre klimagassutslipp og er et steg i retning av «nullvekst i bruk av egen bil». Men hva da med kommunens planer om å bygge et stort parkeringsanlegg på politikammertomten? Enkel logikk tilsier at disse planene må skrotes.