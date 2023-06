Vi trenger kjernekraft nå!

«KrF er det første partiet som vedtok å satse på utvikling av kjernekraft i Norge», skriver Ester Agnete Ludvigsen.

Ester Agnete Ludvigsen Lokallagsleder i Stavanger KrFU

DEBATT: Norge står i dag overfor en svært alvorlig kraftkrise. Når de fornybare energikildene ikke klarer å dekke det økende energibehovet til den norske befolkningen, er vi nødt til å tenke alternativt. KrFU ønsker kjernekraft velkommen med åpne armer. Kjernekraft som supplement til fornybar energi, er den eneste realistiske måten å få produsert tilstrekkelig utslippsfri energi på. Miljøpartier som SV, MDG og Venstre står uten noen realistiske tiltak for å løse kraft-problemet.

Kjernekraftverkene kan produsere energi hele døgnet uavhengig av vær og vind.

Kjernekraft har mange fordeler. Kraften som produseres vil være regulerbar og stabil, i motsetning til for eksempel vind- og vannkraft eller solceller som er avhengig av været. Dette vil føre til en mer forutsigbar kraft- og strømpris. Kjernekraftverkene kan produsere energi hele døgnet uavhengig av vær og vind. I tillegg er slike kraftverk svært lite arealkrevende, produksjonen fører ikke til CO₂-utslipp og det produseres svært lite avfall. Kjernekraft regnes etter statistikken som den tryggeste måten å produsere energi på. Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået slår fast at kjernekraft er helt nødvendig for å nå nullutslippsmålet.

KrF er det første partiet som vedtok å satse på utvikling av kjernekraft i Norge. De andre miljøpartiene som SV, MDG og Venstre har dessverre valgt å stikke hodet i sanden og på denne måten enten legge opp til skyhøye strømpriser eller tvinge fram økt bruk av fossilt drevne kraftverk. Dette er verken gunstig for miljøet eller økonomien til norske barnefamilier.

Vi må satse på kjernekraft i Norge. Tiden er knapp, og vi vil snart få nye strømkriser hvis ingenting gjøres.