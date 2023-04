Nettregningen veltes over på forbrukeren, Høyre!

Debatt: Svarer her Ole Ueland (H) sitt innlegg i Aftenbladet 24. april under tittelen «Havvind og hydrogen hører hjemme i Rogaland».

INP er imot både klimapolitisk kraftforbruk og klimapolitisk kraftproduksjon i form av vindkraft på land og til havs.

Jan Inge Selvik Leder for Stavanger INP

Argumentet bak havvind og vindkraft generelt er at hvis ikke, går vi mot kraftunderskudd. Men det bebudede kraftunderskuddet baseres på en fremskrivning av økt kraftforbruk, 90 prosent drevet av det vi i Industri- og Næringspartiet (INP) kaller klimapolitisk kraftforbruk, basert på tall fra Statnetts middelestimat. Dette forbruket er det selvsagt ikke behov for.

Batterier og hydrogen er en ekstremt kraftkrevende mellomlagring med opp til 70 prosent tap av kraft underveis fra lagring til gjenbruk. I tillegg vil vindkraft som virker fra 3 til 12 m/s krever overinvesteringer i nettet for å ta unna kraft produsert ved 12 m/s, mens det den meste av tiden ikke utnyttes. Da ligger kapitalen der i ledningene ubenyttet. Dette går utover produktiviteten og nettregningen veltes over på forbruker ettersom regningen jo skal betales.

Hvem dekker mellomlegget?

Derfor er INP imot både klimapolitisk kraftforbruk og klimapolitisk kraftproduksjon i form av vindkraft på land og til havs. Dessuten, men som ingen leser, forutsetter både Statnett og Energikommisjonen en strømpris på rundt 50 øre for det klimapolitiske kraftforbruket. Samtidig har vi i INP førstehåndskilde på at eksempelvis bud på bunnfast havvind i Irland trolig vil havne ned mot 70 øre/kWh for å få tilslag. For flytende havvind forventes det at budene vil havne rundt 2 kr/kWh. Så hvem skal dekke mellomlegget?

Videre er det greit å minne om at Norge etter Island er verdens dyreste land å foreta videre utslippskutt i. Samt at Norge befinner seg langt ned på listen over utslipp pr. innbygger. Dette dreier seg om utslipp fra energibruk.

Stemt ned

I tilfelle Rogaland Høyres motiv er klima og ikke tilrettelegge for lønnsom næringsvirksomhet, er det greit også å minne Rogaland Høyre på at de ble stemt ned på Høyres landsmøte hva gjelder å inkludere opptak i skog og mark i utslippsregnskapet. Så hvis Rogaland Høyre er så opptatt av å skjerme fylket fra Oslo, burde Rogaland Høyre først og fremst være opptatt av å skjerme seg fra Høyre sentralt, anført av Erna Solberg og Nikolai Astrup.