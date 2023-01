Hilde Tonnes vindkraftpropaganda må ingen tro på

DEBATT: Statnett-sjef Hilde Tonne hevder at det bare finnes en kur mot kraftunderskudd. Vindkraft på land. Det er fullstendig feil.

Mer vindkraft vil bety meget store naturødeleggelser og bidra til høyere strømpriser som vil bidra til konkursras i norsk industri og næringsliv.

Norge har overhodet ikke kraftunderskudd. Hilde Tonne opptrer som en salgsagent for vindkraftindustrien og ingenting annet. Det kraftunderskuddet hun snakker om er en illusjon, da det er kraftselskapenes bevisste nedtapping av magasinene for å selge mest mulig strøm til høyest mulig pris, Energiloven, ACER og utenlandskablene som bidrar til de høye strømprisene.

Mer vindkraft vil bety meget store naturødeleggelser og bidra til høyere strømpriser som vil bidra til konkursras i norsk industri og næringsliv og sannsynlighet for at kraftkrevende industri heller ser det mer lønnsomt å flytte virksomheten til Qatar. Altså det stikk motsatte av hva Hilde Tonne hevder.

Den eneste effektive kuren mot høye strømpriser og bedre betingelser for industri, næringsliv og den vanlige borger, er at Energiloven reverseres. Norge må tre ut av ACER-avtalen og Norge må redusere strømeksporten gjennom utenlandskablene. Norge trenger også fornuftige politikere som er en stor mangelvare i energipolitikken. I tillegg må kraftselskapene pålegges å holde et høyt og tilstrekkelig nivå av vann i magasinene til enhver tid året rundt, noe som kan sikre lave stabile strømpriser året rundt.

Imidlertid ser det ut til at Jonas Gahr Støre først og fremst ønsker å være EUs statsforvalter av Norge for å sikre EUs interesser. Norges interesser kommer i annen rekke. Erna Solberg og Høyre har akkurat det samme synet.