Jæren Recovery College er et viktig lavterskel­tilbud i Sandnes og må bevares!

DEBATT: Jæren Recovery College i Sandnes er en unik samskapingsarena for personer med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus.

Jæren Recovery College er et lavterskeltilbud som vektlegger utdanning for personer som sliter med psykisk helse og/eller rus. Her prosjektleder Steinar Trefjord, kursholder Inger Johanne Falk Vanvik (t.h.) og en av studentene. På skolen er deltakerne ikke pasienter, men studenter.

Debattinnlegg

Aasa Kvia Doktorgradsstipendiat ved UiS og Sandnes kommune

Unn Elisabeth Hammervold Førsteamanuensis ved UiS

Anne Schanche Selbekk KoRus og førsteamanuensis ved UiS

Inger Eide Robertson Leder KoRus

Hildegunn Sagvaag Professor, UiS

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er betydningsfullt å sikre Jæren Recovery College (JRC) i Sandnes videre drift for å utforske betydningen det kan ha for enkeltpersoner og for kommunen som fellesskap. JRC har gjennom tre års drift etablert seg som et tillegg til ordinære behandlings- og tjenestetilbud for mennesker som sliter med psykisk helse eller rus. JRC er unikt med tanke på samskaping og likeverd mellom erfaring og fagkompetanse.

Aftenbladet skriver den 8. februar at «snart skal kommunene Sandnes, Stavanger, Time og Sola bestemme om JRC får leve videre». Vi mener det er gode grunner til å støtte fortsatt drift.

Gjenreising

Recovery College bygger på et recovery-syn (gjenoppretting) på psykiske helseutfordringer og college i betydning utdanning og kunnskap. Recovery innebærer fokus på ressurser og muligheter, i motsetning til symptomer. Forskning har vist at de viktigste elementene i recovery er tilhørighet, håp, identitet, mening og myndiggjøring, men også vanskeligheter. Personer kan streve selv om de er i en bedringsprosess. Recovery College kan være et bidrag for å støtte disse prosessene.

Deltakerne er studenter som søker på kurs ut fra interesser, ikke diagnoser. Man er invitert inn i et ressursorientert fellesskap med aktiv deltakelse. Kursdeltakerne kan være erfaringsfolk eller fagfolk. Deltakerne lærer om eget liv og om hvordan en kan støtte andre. Et eksempel er kurset «5 steg til hverdagsglede». Her kan alle kjenne seg igjen, enten man har bekymringstanker om egen helse eller stresser i en travel hverdag.

Forskning fra Canada viser at Recovery College bidrar positivt i lokalsamfunnet særlig når det gjelder holdninger til mennesker som strever med psykisk helse og rus. JRC kan da i tillegg til å være et bidrag til tjenesteutvikling, bidra til å fremme gode lokale fellesskap og et åpnere samfunn.

Unikt

JRC er nytt i nasjonal sammenheng. JRC tilbyr kurs som skapes i samarbeid mellom erfaringsfolk og fagfolk. De samskapte kursene blir ledet av erfaringsfolk sammen med fagfolk. Kursdeltakerne kan være fagfolk, erfaringsfolk, pårørende eller andre interesserte.

Forskning internasjonalt viser at deltakelse ved Recovery College oppleves som trygt, inkluderende og aksepterende. Pågående masterstudier som undersøker ulike sider av arbeidet ved JRC, antyder noe av det samme. Et pågående doktorgradsarbeid viser også hvordan kursledere har utbytte i egen prosess, i tillegg til å bidra til kursdeltakernes prosess, noe Aftenbladet også fremhever.

Komplekst

Folk som strever med rus og psykisk helse, er ulike, som alle andre. Deltakelse i sosiale fellesskap og sosiale arenaer er sentralt. Recovery handler blant annet om å finne mening i «et vanlig liv».

Koronapandemien har vist at tap av sosiale relasjoner kan påvirke den psykiske helsen. Recovery College kan være et sted å utvikle nye nettverk og å øve på de «sosiale kodene».

Deltakelse i Recovery College kan være nyttig både for folk som ikke bruker det tradisjonelle behandlingsapparatet, og de som gjør det. Det kan være et naturlig tilbud etter oppfølging eller behandling, i tillegg til, eller for å unngå innleggelse eller poliklinisk behandling.

Penger spart

Noen opplever å være for friske til behandling, men strever i hverdagen. Et tilbud som JRC kan være bra for personer som er litt «midt imellom». Uten tilbudet kan den psykiske helsen bli verre, man kan få behov for innleggelse. Penger spart ved å legge ned JRC, kan medføre penger brukt i behandling. Det handler kanskje ikke om hva det koster å gi et tilbud, men hva det koster å la være.

JRC er et nyskapende og lovende tilbud som må sikres. Det må også gis mer tid til utvikling og utforskning.

«Du skal bestige Mount Everest. Du får valget mellom en guide som har gått opp selv, eller en som har lest en bok om hvordan man gjør det. Hvem velger du? Begge, takk!»