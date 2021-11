Verken rushtidsavgift eller gratis buss er løsningen

Miljøpartiet De Grønnes Susanne Heart og Erlend Kristensen tok til orde i Aftenbladet 12. november for å gjeninnføre den forhatte rushtidsavgiften og bruke pengene på gratis buss for å få flere til å reise kollektivt.

«Det er ikke dyr kollektivtrafikk som får folk til å droppe bussen», skriver Mathias Renberg.

Debattinnlegg

Mathias Renberg Fylkesformann i Rogaland FpU

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rushtidsavgiften ble fjernet da Frp satt i regjering, og en av de viktigste begrunnelsene var at den rammer skjevt og ikke tar hensyn til betalingsevne. Å ønske den velkommen tilbake er en hån mot innbyggerne som allerede sliter med høye bensinpriser, strømpriser, økte renter og økt inflasjon.

Logistikken går ikke opp

Dersom gratis buss skal få bilister til å ta buss, må premisset være at de ikke tar buss i dag fordi det er billigere å kjøre bil. Dette er ikke riktig. De som kjører bil kontra kollektiv, gjør det ikke fordi bil er billigere, tvert imot, de betaler en merkostnad for å kunne kjøre til jobb. Dette henger sammen med at bussen sjelden går fra der du er til der du skal, at logistikken ikke går opp med levering i barnehage på vei til jobb, eller at det rett og slett er mer komfortabelt å kjøre bil enn buss. I disse tider kan frykt for smitte også spille inn.

Det er altså ikke dyr kollektivtrafikk som får folk til å droppe bussen. Da er heller ikke løsningen å ha gratis kollektivtransport. Erfaringer viser at når det innføres gratis buss, er det syklende og gående som tar bussen, ikke bilistene.

Nils Fearnley i Transportøkonomisk institutt har oppsummert erfaringer og forsøk med gratis kollektivtransport på følgende måte:

«Gratis kollektivtransport har som mål å fremme bedre miljø, mer effektiv transportavvikling i byer og sosial utjevning. Erfaringene er at tiltaket i liten grad reduserer biltrafikken, bidrar lite til sosial utjevning, og at økningen i ruteproduksjon for buss i seg selv kan gi negative miljøkonsekvenser.»

Bør skrinlegges

MDG pleier ellers å være opptatt av forskning og fakta, og det er ingen grunn til at de ikke skal gjøre det denne gangen heller. Forslaget om gjeninnføring av rushtidsavgift og innføring av gratis buss bør derfor skrinlegges.

Det er ikke dyr kollektivtrafikk som får folk til å droppe bussen.

Les også Hva med å innføre rushtidsavgift i bytte mot gratis buss?