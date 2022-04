Skal alle menn vera familieoverhovud, Sofie Braut?

DEBATT: I eit intervju i aftenbladmagasinet den 23. april seier den konservativt kristne lektor Sofie Braut at mannen skal vera overhovud i familien. Men dessverre presiserer ho verken kvifor familien treng eit overhovud, eller kva det særskilt skal styra med.

Å vera religiøst konservativ er å snu ryggen til dei moralske problema i samtida.

Debattinnlegg

Solveig Aareskjold Forfattar, Sandnes

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Somme kvinner seier at dei bestemmer sjølve i dei små sakene og overlèt dei store til mennene – bortsett frå at dei aldri har nokon store saker. For min eigen del satsar eg på menn som er så sterke og ansvarlege at dei kan vera både far og mor når det knip, og ta over for kona dersom ho blir sjuk eller stikk av.

Men dersom Sofie Braut i ein alder av førtifire år ikkje er merksam på at det ikkje følgjer med noko kvalitetssikring på dei som stiftar familie, spørst det om ho er vaksen nok til å undervisa ungdom som snart skal gjera dei viktigaste vala i livet.

Meiner ho at kvinner lydig skal bøya seg for rusmisbrukarar, konebankarar, konfliktsky mannslingar som lastar ned barneporno i kjellaren, usjølvstendige stammemedlemer som heller vil drepa døtrene enn å mista den såkalla æra si? Dersom ei mishandla kvinne søkjer hjelp hos henne, vil ho då senda henne tilbake til valdsmannen?

Å vera religiøst konservativ er å snu ryggen til dei moralske problema i samtida.