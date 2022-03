Fjern bensin- og dieselavgiftene nå!

DEBATT: Bensin- og dieselprisen har for første gang passert 25 kroner literen i Norge. Frp mener det er på høy tid at regjeringen tar grep og kutter de skyhøye avgiftene på drivstoff.

Frp vil kutte avgiftene. Vi foreslår å fjerne den såkalte veibruksavgiften og den særnorske Co₂-avgiften på drivstoff. Det vil gi om lag åtte kroner lavere pumpepris på bensin og sju kroner lavere pumpepris på diesel.

Hans Andreas Limi Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson,

Samtidig som staten ligger an til å tjene seks ganger så mye på de skyhøye olje- og gassprisene enn antatt, øker utgiftene for vanlige folk. Aldri før har du måttet betale over 25 kroner literen for å fylle tanken.

Dette kommer på toppen av en skyhøy strømpris, stigende matpriser og økende rente. Det første Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjorde da de kom i regjering var å øke avgiften på bensin og diesel. Samlet sørget de for de største skatte- og avgiftsøkningene på 20 år.

Frp mener det er urimelig at vanlige folk skal straffes økonomisk, samtidig som staten tjener seg stadig rikere. Frp vil derfor kutte avgiftene. Vi foreslår å fjerne den såkalte veibruksavgiften og den særnorske Co₂-avgiften på drivstoff.

Det vil gi om lag åtte kroner lavere pumpepris på bensin og sju kroner lavere pumpepris på diesel. Dersom Frp får flertall i Stortinget vil det bety at et avgiftskutt på 400 kroner dersom du fyller 50 liter bensin. Dersom du kjører 16.000 kilometer i året med en bil som bruker 0,7 liter bensin på mila, vil FrPs forslag bety et avgiftskutt på rundt 9.000 kroner.

Fordi det er stor usikkerhet om den videre utviklingen av prisene, mener Frp vi også bør vurdere å kutte eller fjerne av moms på bensin og diesel, dersom prisene fortsetter å stige.

Frp vil også ha lavere strømpris og mener vi må redusere momsen på matvarer. Dette er en slags skatt på mat, som staten ikke trenger å kreve inn i en tid der mange sliter med å få privatøkonomien til å gå rundt.

Under pandemien fikk Frp gjennomslag i Stortinget for flere avgiftskutt for å hjelpe både folk og bedrifter. Nå mener vi staten kan gi en hjelpepakke med avgiftskutt før lønnsoppgjøret. Staten har råd til å bruke noe av de enorme inntektene fra olje og gass. Nå handler det kun om politisk vilje til å hjelpe folk flest.

