Hvorfor kommer du ikke på besøk til den gamle på sykehjemmet?

DEBATT: Du ligger i sengen. Du er våt og har smerter. Jeg stryker ditt kinn, noen ganger forsøker du å slå meg. På gode dager stryker du mitt kinn tilbake. Du har ikke noe valg. Du er prisgitt meg.

Når din livsreise til slutt er over, føler jeg meg beæret hvis jeg får stelle din kropp for siste gang. Jeg klapper ditt kinn og kysser din panne til farvel.

Debattinnlegg

Laila Elin Eriksen Psykiatrisk hjelpepleier, Hafrsfjord

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg har et valg. Jeg velger å ha deg i mitt hjerte. Du er min bestemor, bestefar, mor, far, tante, onkel, søster eller bror. Jeg verdsetter deg. Jeg vil bære deg på mine hender.

Omsorgsfullt steller jeg din kropp og setter deg i rullestolen. Jeg hjelper deg med å spise. Jeg skjærer grimaser for at du skal le. Skulle så gjerne tatt deg med ut i solen. Men det er 3–4 andre som venter. Jeg må haste videre. Og etterpå venter klesvask, skylleromsarbeid, medisinutdeling, matlaging og så videre.

Kanskje får jeg 15 minutter senere i dag, eller i morgen, eller i overmorgen, et kvarter til å ta deg med ut i hagen. Kanskje jeg får tid hvis jeg ofrer matpausen min? Når din livsreise til slutt er over, føler jeg meg beæret hvis jeg får stelle din kropp for siste gang. Jeg klapper ditt kinn og kysser din panne til farvel.

I begravelsen kommer «dine nære og kjære», dine barn og barnebarn. De som du elsket så høyt, og var så stolt av. De fleste av disse har jeg før aldri sett. De fikk aldri vite hvor høyt verdsatt du var på sykehjemmet. Ute skinner solen. Vinden stryker mildt mitt kinn. Jeg hører vakker fuglekvitring. Men bare den som kommer over dørterskelen får oppleve denne vidunderlige verden.