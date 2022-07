Urimelig beregning av nettleie

DEBATT: Klart det er mulig å dusje på natten, og også vaske klær, støvsuge og stryke på nattetid.

Ikke bare kan du dusje etter midnatt, du kan også redusere strømregningen ved å ta morgenkaffen når du legger deg.

Einar Vaaga Stavanger

For mindre enn 20 minutter siden

På Aftenbladets nettside skriver journalist Anne Sofie Lid Bergvall i Aftenposten at nettselskapene fra 1. juli i år innfører en ny måte å beregne nettleien på.

Fem av de største nettselskapene – Elvia, BKK nett, Lyse Elnett, Lede og Glitre Energinett – har gått sammen om en ny modell for nettleie:

Et fastledd i et gitt kronebeløp.

Et energiledd i øre/kWh basert på forbruk.

Det såkalte fastleddet i nettleien for en måned baseres på gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk.

Prisen på energileddet i øre/kWh vil variere med når på døgnet strøm forbrukes. Dette for å hindre at mange bruker mye strøm samtidig.

Bakgrunnen for endringen skal være at strømnettselskapene er blitt pålagt å gjøre noe for å få folk til å fordele strømforbruket ut over døgnet.

Ikke fnugg av rimelighet

Jeg må si jeg er mektig provosert over at nettselskapene kan bestemme at de vil beregne fastleddet ut fra de tre timene i måneden med høyest forbruk.

La oss for enkelhets skyld si at en måned har 30 dager eller 720 timer. Så vil disse selskapene at fastleddet på nettleien baseres på de tre timene med høyest forbruk, altså på mindre enn en halv prosent av tiden du er knyttet til nettet, de dyreste.

Det finnes ikke fnugg av rimelighet i dette. Kan dette virkelig være lovlig? Jeg har lyst til å få reaksjon fra politikere som synes dette er helt i orden. For meg er det et eksempel på ..., nei, det er best jeg ikke skriver hva jeg mener.

En sen kopp kaffe?

Når det gjelder beregningen av den del av nettleien som utgjøres av energileddet i øre/kWh, er nettselskapenes argumenter gyldige – for det er klart at det er mulig å dusje på natten, og også vaske klær, støvsuge og stryke på nattetid. Og hvorfor ikke ta morgenkaffen før du legger deg, da får du bedre tid om morgenen også.

Bare ikke gjør for mye samtidig om natten, for da øker fastdelen av nettleien.