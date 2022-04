Å bygge fremtidens industri med veier fra 80-tallet er veldig vanskelig

DEBATT: Sauda er en viktig del av det grønne skiftet, men skal vi skape fremtidens industri, må vi få bedre veiforbindelse med omverdenen. Tiden er overmoden for en tunnel mot Etne.

Sauda har en altfor sårbar veiforbindelse og mister fra tid til annen all kontakt med omverdenen, som når Svandalsfossen stenger fylkesvei 520. Tunnel mot Etne må komme på plass snarest mulig.

Endre Abotnes Daglig leder i Sauda Vekst AS

I 2001 ble Ryfylkepakken behandlet i Stortinget. Nå, over 20 år senere, er tunnelen mellom Sauda og Etne det eneste delprosjekt som verken er ferdigstilt eller påbegynt.

Det anerkjente analysebyrået Asplan Viak konkluderer i sin rapport, publisert i juni 2021, at veien er et samfunnsmessig lønnsomt prosjekt. Det er sjelden at fylkesveiprosjekt har så stor positiv nytte.

Sauda har sårbart veisystem

Sauda er ingen liten, ubetydelig bygd innerst i en fjordarm: Sauda er et kraftproduserende sentrum i Rogaland. Her produseres det for fullt for å imøtekomme det grønne skiftet. Her skapes betydelige verdier for storsamfunnet, gjennom kraftproduksjon, etablert kraftintensiv industri og store, konkrete planer om potensiell etablering av ny kraftintensiv industri. Til tross for dette, så er veiforbindelsen til Sauda mer sårbar enn noen andre industrisamfunn av denne størrelsen. Det er veldig vanskelig å bygge industri versjon 2050 på veistandard 1980.

Veien ut av fjorden er rasutsatt, det har den alltid vært. I tillegg blir eneste inn- og utfartsvei stengt flere ganger i året ved Svandalsfossen når det regner mye eller elva har høy vannstand. I dårlig vær har vi heller ikke tilgang til sykehus ved hjelp av helikopter.

Hvert år fødes det barn på rasteplasser langs veien mellom Sauda og Haugesund, og altfor ofte må vakthavende politipatrulje svare at de ikke kan komme til åstedet for en hendelse. De er for langt borte fra Sauda. For oss finnes det ingen omkjøringsmuligheter eller alternative veier ut.

Kabler i tunnelen

I 2030 skal Statnett oppgradere linjenettet mellom Sauda og Etne grunnet eksisterende netts levetid. For å sikre kritisk infrastruktur i en stadig mer usikker verden, ønsker vi i Sauda å legge disse kraftkablene i bakken, inne i en tunnel til Etne, Sauda – Frette og Frette – Kyrping. Fordelene er mange, og det er langt flere grunner enn bare å få fjernet «monstermastene» fra vår flotte natur: Næringslivet vil få nødvendig og etterlengtet fiber, mens innbyggere og næringsliv får en alternativ, langt sikrere vei, og bedre beredskap. I tillegg vil det gjøre regionen enda mer attraktivt for etablering av ny norsk industri.

Ser man tunnelen i lys av både Rogfast, Sandsfjordbrua og ny arm fra E134 til Bergen, begynner vi virkelig å se visjonær samferdselspolitikk, der alle de verdiskapende lokalsamfunnene innerst i fjordene blir sett.

Det kan oppleves som vanskelig å fremme store samferdselsprosjekt når vi er langt fra regionsentrene. Likevel opplever vi at flere og flere regionale og sentrale politikere innser hvor viktige tettsteder som Sauda er og verdiskapningen vi bidrar med til storsamfunnet. Dette motiverer oss til å jobbe enda mer.

Vi trenger tunnel nå!

Som mange andre små industrisamfunn i Norge lider også Sauda av befolkningsnedgang. Unge i Sauda peker på infrastruktur og trygghet som viktige faktorer for å flytte tilbake. Tilgang til utdanning- og kompetansemiljøer er også viktig. Saudatunnelen vil skape et helt nytt bo- og arbeidsmarked, med stort potensial for utvikling av eksisterende næringsliv og knoppskyting i Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord.

Dette vil ikke bare gagne våre lokalsamfunn, men Rogaland, Vestland og storsamfunnet Norge på grunn av de verdier som skapes her og de mulighetene som finnes med kraft, kunnskap, areal og overføringskapasitet. At Saudatunellen er et prosjekt som er bærekraftig rent økonomisk, kommer også tydelig frem i rapporten utarbeidet av Asplan Viak.

Saudatunnelen vil skape en ny og sterk region. Og vi vil skape verdier for samfunnet og alle som bor her.

