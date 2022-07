Her må det handles nå!

«At strømprisen blir høy i høst og vinter står klart, derfor trenger ikke politikerne å følge med, de må handle,» skriver Einar Vaaga.

Einar Vaaga Stavanger

POLITIKK: I kommentator Hilde Øvrebekk sitt innlegg i Aftenbladets nettavis 20. juli viser hun til at statsminister Støre har sagt «Vi må forberede oss på en tøff vinter. Strømprisene blir høyere enn vi har vært vant med. Dette er en europeisk energikrise som rammer oss alle». Videre skriver hun at Støre ikke vil ha makspris på strøm og at han avviser å gripe inn i kraftmarkedet og handelen med utlandet. «Men han skal følge bedre med». «Denne handelen er bra for oss».

Jeg har ikke behov for å gå løs på Støre spesielt: det er et enormt byråkrati bak ham, og Stortinget har 169 representanter med alle sine medarbeidere. Politikerne har et felles ansvar for nåværende situasjon på energimarkedet og må sammen finne løsninger. For situasjonen er dramatisk: På Nord Pool sine nettsider finner jeg at daglig strømpris for 21. juli 2022 er 2,46 øre for region Nord og Midt 2, 192,21 øre for region Øst og Vest, og 222,07 øre for region Sør.

Det er godt politikerne følger med, nå kan vi være trygge? For øyeblikket og sannsynligvis i lang, lang tid framover vil Europa være i en energikrise. Det vil få enorme konsekvenser for strømprisen i region Sør hvis ikke politikerne griper inn og endrer på godkjenninger og vedtak de har fattet.

Men la oss ikke glemme strømstøtten. Fram til nyttår er støtten på 90 prosent av strømpris over 70 øre/kWh, og etter nyttår til og med mars reduseres støtten til 80 prosent. Si at energikrisen fører til en strømpris i region Sør på 2000 øre/kWh i høst og vinter. Før nyttår blir prisen for kunden i region Sør 263 øre/kWh før moms. Etter nyttår 456 øre/kWh før moms.

At strømprisen blir høy i høst og vinter står klart, og mine eksempler er ganske skremmende. Derfor slipper politikerne å følge med, tallenes tale er klar. Her må handles nå! Dere er nødt til å sette en makspris for strømmen. Det finnes sikkert mange andre tiltak som kan hjelpe, men det må handles nå. Gå nå sammen fra alle politiske leirer og handle til folks beste og ikke nødvendigvis til partiets. Her er proaktivitet nødvendig.