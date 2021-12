Regjeringen gir mer til de rike og mindre til vanlige folk

DEBATT: Geir Pollestad (Sp) slenger med leppa mot MDG og sier at vi er menneskefiendtlige. Bakgrunnen for dette er at MDG ønsker å betale ut et likt beløp til alle som kompensasjon for de økte strømprisene.

«Med regjeringens modell, kan de rike fortsette å forbruke mye, da støtten bare øker med høyt forbruk», skriver Erlend Kristensen.

Erlend Kristensen MDG Sandnes

På et eller annet vis får Pollestad dette til å bli menneskefiendtlig. Vi må kunne forvente mer saklighet fra en stortingspolitiker. Kanskje denne usakligheten kommer som følge av at regjeringen har foreslått en strømpakke som gir mer til de rike og mindre til «vanlige folk»?

MDG ønsker heller en flat støtte til alle.

Skryt til regjeringen og SV

Regjeringen og SV skal ha skryt for at de innfører en strømpakke som gir mer støtte til de som har minst. De som får sosialstøtte/bostøtte. Men hvordan slår strømpakken ut for vanlige folk?

La oss ta et par eksempler:

Familien min hadde et forbruk i desember på 1500 kWt. Boligen er på 125 kvadratmeter. Med en pris på 1 kr og 20 øre og støtte på 55 prosent av prisen over 70 øre pluss moms, gir dette en støtte på (1,2-0,7) * 1,25, 515 kr.

En familie med hus på 200 kvadratmeter og forbruk på 2500 kWt gir tilsvarende en støtte på 859 kr.

Mens en rik familie med stort hus, hytte, varme i oppkjørselen osv., med et forbruk på 5000 kWt får en støtte på hele 1718 kr. Vi ser altså at støtten øker, desto høyere forbruk.

La oss si at prisen på strøm blir enda dyrere i vinter. For eksempel 2 kr.

Da vil eksemplene over gi 1340 kr ved forbruk på 1500 kWt, 2234 kr ved forbruk på 2500 kWt, mens luksusforbruket på 5000 kWt gir en støtte på 4468 kr.

Mens en student eller alenemor uten rett til sosialstøtte og en liten leilighet på 60 kvadrat, og et forbruk på 750 kWt, vil med pris på 1,2 kr pr. kWt få en støtte på 257 og med 2 kr pr. kWt 670 kr.

Luksusforbruk gir høyere støtte

Luksusforbruket på 5000 kWt gir altså en støtte som er 6,67 ganger høyere enn en student eller alenemor får. Mens det gir dobbelt så høy støtte som en vanlig familie med 2500 kWt forbruk pr. måned.

MDG ønsker heller en flat støtte til alle, (pluss økt sosialstøtte/bostøtte som regjeringen gir, der er vi enige). Men la oss holde oss til eksemplene for «vanlige folk» som ikke trenger sosialstøtte.

Dersom vi gir 250 kr i støtte til alle innbyggere i landet pr. måned i perioden desember til mars, får vi følgende eksempler.

En familie på fire i et hus på 125 kvadratmeter får 1000 kr i støtte pr. måned. Med en pris på 1,2 kr pr. kWt gir dette en dobling av støtten med 500 kr til 1000 kr i forhold til regjeringens forslag.

Ved et forbruk på 2500 kWt gir det en økt støtte på ca. 150 kr til 1000 kr.

Mens de med luksusforbruk på 5000 kWt og en familie på fire får 718 kr mindre i støtte fra 1718 kr til 1000 kr.

En alenemor med ett barn får ca. 250 kr mer i støtte og ved tre barn 750 kr mer i støtte.

Flat støtte mer rettferdig

Uten tvil viser regnestykkene ovenfor at det å gi en flat støtte til alle er mye mer rettferdig og omfordelende enn å gi støtte til luksusforbruk helt opp til 5000 kWt.

Miljøpartiet vil altså gi en lik støtte til alle. Denne støtten kan enkelt økes, dersom prisen i en måned viser seg å bli så høy som 2 kr eller mer.

Får insentiver

MDG sin modell leder også til at vi får mer insentiver om at strømsparing og produksjon av egen strøm lønner seg og er viktig for det grønne skiftet, hvilket støttes tydelig av dekan Ola Kvaløy ved UiS i DN 16. desember.

Med regjeringens modell, kan de rike fortsette å forbruke mye, da støtten bare øker med høyt forbruk. De fleste vil vel være enige i at MDG sin modell ikke er menneskefiendtlig, men bare mer sosialt rettferdig, eller hva Pollestad?