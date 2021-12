Håpløs «Kiss and fly» ved Stavanger lufthavn

Sjur Lærdal Stavanger

DEBATT: Avinor har for år tilbake lansert «Kiss and fly» som et antatt positivt tiltak for dem som bringer og/eller henter sine kjære på flyplassen. Det dreier seg om transport til flyplassen med egne privatbiler, med alt fra studenter med mye bagasje til besteforeldre på vei til en velfortjent sydenferie. Løsningen før den katastrofale brannen i Parkeringsanlegget i fjor, var bare passe vellykket – med stor gangavstand og generelt dårlig logistikk.

Vi forstår selvsagt at dagens situasjon, før nytt parkeringsanlegg er gjenreist, er vanskelig, men må virkelig «Kiss and fly»-tilbudet være så håpløst som det er i denne mellomfasen?

Det er ofte snakk om behov for hjelp med bagasje og bistand ved innsjekking. Og da å måtte løpe fra henvist parkering til terminalen og tilbake, er en stor utfordring, ikke minst når været gir ytterligere utfordringer. 20 minutters fri parkering er jo en vits i denne sammenheng.

Besøk på flyplasser, ved større byer enn Stavanger, har jeg sett helt enkle og greie plasser og fremkommelighet for privat skyss til respektive flyplasser. Der kan en kjøre helt frem til terminalene med sine passasjerer og i fred og ro gi sine «kiss» og ønske god «fly» uten å måtte trosse vær og vind.

Har man nå en bedre plan for fremtidig «Kiss and fly»?

Når en ser på dagens trafikksituasjon ved flyplassen på Sola, er det åpenbart at der er rom for en betydelig bedre, mer kundevennlig og også mer effektiv løsning rent trafikkmessige for «Kiss and fly» ved Stavanger lufthavn.