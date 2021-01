Slik vil Høyre løfte Rogaland

DEBATT: Vi åpner nå et nytt kapittel for Rogaland og Norge – 2021 blir også et annerledes år. Men hvordan vil vi at 2025 skal se ut? Og hvilke løsninger trenger vi å gjennomføre fra 2021 for å komme oss dit?

Høyretoppene Tina Bru og Erna Solberg starter valgkampen med å dele tanker om vekst i Rogaland. Foto: Vidar Ruud

Erna Solberg Statsminister

Tina Bru Olje- og energiminister (H)

I 2025 skal Rogaland fortsatt være et av Norges mest verdiskapende fylker. Vi er fremdeles et godt vertskap for olje- og gassindustrien. Og den er blitt grønnere, tryggere og mer effektiv. Tradisjonell industri opplever en ny tid, der digitalisering og robotisering gjør at mer kan produseres i Norge. Rike kraftressurser bidrar til at både eksisterende industri, og ny grønn industri står sterkt og er i vekst. Politikken må sørge for at oljå ikke forvitrer – og at private selskaper investerer i ny industri. Det trygger arbeidsplasser, og sørger for at det skapes nye. Å ha en jobb å gå til er grunnleggende for vår private og felles velferd.

De aller fleste av oss vil i løpet av livet ha behov for hjelp fra storsamfunnet. Blir du syk eller trenger øyeblikkelig hjelp er Universitetssykehuset i Stavanger et av Norges fremste kompetansemiljø. Nå utvides det. Det nye bygget kan behandlere flere, raskere og bedre enn det gamle sykehuset. Plasseringen gjør at vi nå kan høste fruktene fra et godt samarbeid med universitetet. Det forskes, nye behandlingsmetoder prøves ut og ny teknologi tas i bruk. Politikken sørger for historisk store investeringer i nye helsebygg – forskningen skaper nye behandlinger – og flere kan leve gode liv lengre.

Det mest verdifulle vi har, ungene våre, fortjener verdens beste skole. Etter vanskelige år med korona, som har krevd mye av lærere og andre ansatte i skolen, ser vi mer optimisme. Stadig flere ønsker å utdanne seg til å bli lærer. Vi bruker den nyeste teknologien, vi fornyer innholdet i skolen – men den viktigste faktoren for enkelteleven er fremdeles læreren. Derfor skal satsingen på kunnskapsskolen fortsette.

Tidlig innsats for at flere små skal knekke lese- og regnekoden blir forsterket. Og for lærere er det en selvfølgelighet at de får faglig påfyll, og at veiledningen for de som skal inn i skolen er vesentlig forbedret. Universitetet i Stavanger vokser videre som en viktig regional og nasjonal institusjon. Vår politikk skal sørge for at lærerløftet fortsetter – og at de yngste elevene får mer hjelp, raskere og av flere lærere enn i dag. Og at vi sørger for at teknologivante unger kan bruke digitale hjelpemidler i skolehverdagen – samtidig som vi lærer dem å bruke den bedre og å være trygge.

Vi er et samfunn der vi har høy tillit til hverandre. Stadig færre barn opplever mobbing, og flere barn i fattige familier får hjelp og kan delta i samfunnet sammen på lik linje med andre barn. Områdesatsingene i byområdene fortsetter, og vi klarer å få flere foreldre ut i jobb – slik at barna deres får en bedre fremtid.

Ikke minst øker vi støtten til frivilligheten – slik at de kan fortsette å gjøre sin uvurderlige jobb med unger, rusavhengige og andre utsatte grupper som trenger en ekstra varm hånd. Når det offentlige og medmenneskene stiller opp, tar vi sammen et sosialt ansvar. Vi må sørge for at politikken hjelper de som trenger det mest.

Høyre ber om tillit i Rogaland fordi vi vet at Rogaland trenger mer verdiskaping, ikke mindre. Fordi helsepolitikken nasjonalt med kortere helsekøer og bedre behandling, er like viktig som byggingen av et nytt sykehus. Fordi Rogaland trenger vår skole- og kompetansesatsing. Og fordi vårt ansvar for de mest utsatte ikke er en baktanke, men er en omtanke. Godt nytt valgår.