Tar statsråd Astrup imot en invitasjon til Bjerkreim?

NY E39: Jeg tror ikke Nikolai Astrup er en politiker som «gjemmer» seg bak byråkratene i sitt departement.

Innsender Karl Gjedrem er spesielt opptatt av gårdbrukene mellom Vikeså og kommunegrensen mellom Bjerkreim og Eigersund.

Karl Gjedrem Bjerkreim

Først vil jeg beklage at jeg i skrivende stund ennå ikke har fått noe svar på min mail som jeg sende til kommunal- og næringsminister Nikolai Astrup 26. mars i år. Der hadde jeg noen spørsmål om hvorfor valget av trasé for ny E39 gjennom Bjerkreim ble R1, og ikke R2, som Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen hadde anbefalt.

Jeg lurte også på om statsråd Astrup selv hadde vært og sett på de ødeleggelsene som R1 vil forårsake for noen bønder i Bjerkreim.

I tillegg lurte jeg på hvorfor det alternativet som Jordvernutvalget i Bjerkreim Bondelag hadde foreslått, ikke er blitt vurdert. Det er dette alternativet som uten tvil ville vært best for jordbruket i Bjerkreim, og som samtidig ville ha tilfredsstilt behovet Eigersund kommune har for nærhet til E39. Prismessig er dette alternativet sannsynligvis også billigere.

Hvorfor har jeg ikke fått svar på mine spørsmål?

Se selv!

Jeg vil utfordre statsråden til å personlig møte opp i Bjerkreim til samtale med de bøndene som nå får sine gårder rasert. Han burde også være så orientert at han tok turen til Bjerkreim for å se på de ulike traseene. Jeg håper han er modig nok til å møte opp, slik jeg har invitert ham til å gjøre.

Jeg vet at politikere må ta upopulære valg. Men jeg forventer at når slike valg som får så store konsekvenser for noen skal tas, må en ha vurdert alternativene grundig. Det er ikke noe argument å fortelle at en sparer noen svært få minutter i tid på turen mellom Kristiansand og Stavanger. Skal de minuttene rettferdiggjøre rasering av flere gårder i kommunen når det finnes gode alternative traseer?

Er Astrup villig til å ta utfordringen? Til å møte med åpent sinn for å vurdere om departementets avgjørelse var riktig? Er han villig til å endre vedtak dersom han kan se at det finnes bedre alternativer? Jeg tror ikke Astrup er en slik politiker som «gjemmer» seg bak byråkratene i sitt departement.

Ennå tid

Det er god tid til å gjøre dette. Nye Veier kan starte på Ålgård med ny E39. Det vil ta lang tid før de kommer med sine maskiner til Bjerkreim.

Velkommen til møte med fortvilte gårdbrukere i Bjerkreim!