Ikke riv skolehuset i Ulladalen!

DEBATT: Kommunestyret i Suldal skal tirsdag 23. februar ta stilling til om det gamle skolehuset på Tjødnarhaugen i Ulladalen skal rives.

«Selv om selve skolefunksjonen ble nedlagt i 1967, lever historiene om skolelivet i Ulladalen videre blant folk i området», skriver Kaj Lea. Foto: Kaj Lea

Debattinnlegg

Kaj S. Lea Stavanger

Det må være liten tvil om at skolehuset er et viktig kulturminne i området, og at kommunestyret må være sitt ansvar bevisst og avvise innstillingen om rivning.

Skolehuset har siden 1926 vært et viktig treffsted for folket fra Ulladalen og fra fjellgardene Hjorteland, Fjellberg og Ørekvam. Selv om selve skolefunksjonen ble nedlagt i 1967, lever historiene om skolelivet i Ulladalen videre blant folk i området. Blant disse er historiene som min svigerfar Bjarne Hjorteland kunne fortelle sine barnebarn, om halsbrekkende skoleturer vinterstid, ned den mørke og bratte lia fra Hjorteland til Ulladalen. Eller historien om at ungene fra de ulike gardene vinterstid måtte veksle på å møte opp en time før skolestart, for å fyre opp ovnen i skolestuen.

Historiene om livet på skolehuset er mange. Men like viktig er skolehusets betydning for opplevelsen av stedet i dag. Plassert mellom bratte og høye fjellvegger på begge sider av den trange dalen er det utvilsomt noe dramatisk og storslått med stedet. Men hvis skolehuset fjernes, blir gravplassen liggende ensomt igjen på Tjødnarhaugen. Skolehuset, med sin beskjedne størrelse og sin historie, bidrar til å skape mening og vennlighet til stedet, og tilfører en menneskelig skala inn i det voldsomme landskapet.

Mange av dem som er begravet her, har trødd sine barnesko på tuftene rundt skolehuset. For pårørende som besøker sine avdøde og for andre vil Tjødnarhaugen bli et fattigere og mindre vennlig sted om skolehuset forsvinner.