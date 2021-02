Ytringsfrihet og dritt – slik vi lærer det til de unge

KRONIKK: Problemer som oppstår på skoler og blant unge, er ikke isolerte hendelser og representerer ikke sære trekk ved miljøet blant elever. Det som skjer på skolen, gjenspeiler hva som rører seg i samfunnet ellers.

Artisten og låtskriveren Andreas «Tix» Haukeland vant Melodi Grand Prix – med et tydelig budskap til enkelte musikkanmeldere rundt halsen, en terning med bare énere Foto: Julia Marie Naglestad, NRK/NTB

Johannes Finne Førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret, UiS

Sist lørdag vant Tix Melodi Grand Prix. På veien dit har han måtte tåle musikkanmeldelser som ikke kan sies å holde spesielt høy kvalitet. Jeg blir helt matt av alt som omfavnes som en del av ytringsfriheten, som kanskje er selve kronjuvelen i et velfungerende samfunn.

Ytringsfriheten er viktig, men den er ikke et «wild card» som gir deg rett til å snakke dritt om andre. En frihet som skal ivareta retten til å ytre prinsipper og meninger. Den er en rettighet som skal omfavnes varsomt og behandles med respekt. Ytringsfriheten skal verne om retten til å ytre meninger og prinsipper. Hvordan man ytrer seg bør knyttes mer til ansvar enn til frihet. Det kalles ytringsfrihet, ja, – men vi har også et ytringsansvar.

Tråkker på andre for å hevde seg selv

Flere vil nok hevde at «karakterdrapet» av Tix i forkant av Melodi Grand Prix handler om ytringsfrihet, journalistisk frihet eller kunstnerisk kreativitet. Men stemmer det? Jeg mener det egentlig handler om at noen synes det er greit å tråkke på andre for å hevde seg selv.

Det settes inn enorme ressurser for å sikre barn og unge gode og trygge læringsmiljø på skolen. Det lages utredninger, det forskes, undervises, utvikles – og innsatser blir satt inn for å verne om de unges lovbestemte rett til å ha det trygt og godt.

Omfattende forskning gjennom flere tiår beskriver hvordan unge lider som følge av mobbing i skolen. For mange vedvarer de negative konsekvensene i lang tid, ikke bare i skolehverdagen, men også i fremtidig utdanning, yrkesliv og samliv. Liten tro på seg selv, ensomhet, angst og depresjon er ikke uforståelige konsekvenser når vi vet hvordan systematisk krenkende angrep kan snike seg inn under huden på dem som utsettes for mobbing.

Samtidig opplever vi at voksne mener å ha rett til å ytre ting om andre som elever måtte ha stått skolerett for dersom de hadde sagt det samme til elever eller voksne på skolen.

Vi må ta ansvar for våre ytringer

At politikere, samfunnstopper, journalister og andre med en høy stemme i samfunnet kan få seg til å omtale andre mennesker på nedverdigende og krenkende måter, er ikke greit. Det er heller ikke greit at tanter og onkler, foreldre og besteforeldre over hele landet utnytter ytringsfriheten til å slenge dritt i kommentarfelt.

Årsaken til at jeg reagerer så voldsomt på nettopp dette, er omfanget av det. Det skrives og sies så mye stygt og nedlatende. Og det blir faktisk ikke mindre problematisk av at det er så vanlig. Det blir verre. Grensene flyttes. Forskning viser det. Normen for det akseptable flyttes. Drøyere utsagn legitimeres.

Og nei, jeg synger ikke her med i krenkekoret som synger om alt som krenker. Men som voksne mennesker må vi ta ansvar for våre ytringer. Vi må verne om ytringsansvaret vi alle har.

Vi kan ikke late som om det som sies fra talerstoler og foran kamera ikke har sterk påvirkningskraft. Autoriteter funger som modeller for barn og unge og for hva som er greit å mene og ytre i kommentarfelt, rundt middagsbordet og andre steder. Og modellkraften er sterk. Barn ser på voksne og lærer. Det er jo slik vi ønsker at det skal være. Vi kan derfor heller ikke være overrasket over at vi ser produktet av dette i skolegårder, klasserom og bak nedtrukne gardiner på gutte- og jenterom hver eneste dag.

«Det dere lærere holder på med er bare noe dritt»

Tenk om en elev hadde sagt følgende til læreren sin: «Det undervisningsopplegget du hadde der var det verste søppelet jeg har hørt. Hvis noen i klassen får god karakter, skal jeg spise opp sjalet ditt på en seng av dine knuste briller. Det dere lærere holder på med her på skolen er bare dritt!»

Hva hadde skjedd da? Jo, det hadde nok blitt rabalder. De voksne hadde reagert. Det hadde blitt påtalt, og det hadde blitt satt grenser. Denne uttalelsen hadde blitt definert som utenfor det som er greit. Langt utenfor. For det er ikke greit å snakke til andre på den måten.

Hvorfor? Jo, fordi det er respektløst og krenkende. Det bryter med ideen om skolen som arena for utvikling barn og unges dannelse.

Men noen kan altså si dette i ytringsfrihetens navn. Og hvis det skulle bli i meste laget, så kan overtramp omtales som fargerik språkbruk, kreativt ordlag eller som litt vel engasjert. Men sannheten er at dette bare er forskjønnende måte å beskrive drittslenging på.

Se for deg et barn du elsker…

Her kommer en oppfordring til alle som har behov for å ytre seg ved å tråkke på andre: Jeg ber deg gjøre følgende «syretest» før du mener at dine lingvistiske krumspring er klar for offentligheten. Se for deg et barn du elsker. Deretter ser du for deg at dette barnet får høre av en medelev eller lærer at oppgaven som var levert inn etter en hard innsats bare er noe søppel, – at det er dritt.

Hvis du syns det er greit at et barn du elsker får høre dette, eller noe annet du kunne finne på å formidle, da kan du gi deg selv lov til å si det fra en talerstol, skrive det i et kommentarfelt, i en anmeldelse i en avis eller poste det på Facebook.

Til Dagbladet og NRK har jeg følgende hjemmeoppgave: Skriv en anmeldelse som forteller at dere ikke liker sangen til Tix – for det er greit ikke å like en sang, – men på en verdig måte som egner seg også som ytring på eksempelvis en skole her i landet!

Denne hjemmeoppgaven passer godt også for andre som har uklare grenser om hva som kan ytres og ikke.

Hvis ikke, bør du gå ut ifra at få andre ønsker dette for sine nærmeste.