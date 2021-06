Bytter gjerne dugnadsvakt med Høie

DEBATT: Helse- og omsorgsminister Bent Høie framstår som litt av en spinndoktor i sitt svar til Sven Egil Omdal (Fripenn, 29. mai) i Aftenbladet 31. mai om regjeringens smitteverntiltak.

Maria Hjaltadottir Hamar

To retoriske genistreker har regjeringa benytta seg av gjennom denne pandemien: Den ene er å kalle det vi holder på med for en dugnad, den andre er å stadig vise til at det er summen av tiltakene som rettferdiggjør hvert enkelt av dem.

Byrdene er ujevnt fordelt

Det første er genialt fordi det får hvermannsen til å føle at byrdene er likt fordelt, at vi alle tar en for laget sammen. Men faktum er at byrdene er svært ujevnt fordelt. Som Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har påpekt flere ganger, er vi som har blitt adskilte fra våre nærmeste i utlandet, under dobbel byrde. Vi er ramma av lokale og nasjonale tiltak i tillegg til å være avskåret fra det Høie kaller sin kontakt med sin livspartner i et instagraminnlegg: Kilden til våre krefter.

Våre grunnleggende menneskerettigheter blir systematisk brutt, og våre behov oversett og bortforklart.

Som gruppe går vi nemlig gjennom det samme som alle andre i denne utfordrende tida: Overbelastninger på jobb, permitteringer og tap av arbeid, sosial isolasjon, ensomhet og stress, sykdom og død, graviditeter og fødsler osv., men vi er tvunget til å gjøre det uten våre nærmeste, viktigste støttespillere.

Jeg vil gjerne bytte dugnadsvakt med deg, Høie, så kan jeg få en klem av min elskede, og du tar en for laget ved å la være å klemme din på ubestemt tid.

Uangripelige beslutninger

Det litt slappe argumentet om «summen av tiltakene» er på sin side genialt, ettersom det gjør de politiske beslutningene i pandemien uangripelige og umulige å diskutere.

For å rettferdiggjøre at kjærester og nær familie til norske innbyggere ikke slipper inn i landet overhodet, er man selvfølgelig nødt til å se på hva tiltakene betyr for denne gruppa, hvilken kostnad og hvilken nytte de har.

FHI og Helsedirektoratet har i alle sine rapporter, med unntak av den seneste, omtalt denne gruppa som så liten at den ikke utgjør noen særlig smittefare, i tillegg til at vi er uforholdsmessig sterkt ramma av å nektes samvær med våre nærmeste.

Må begrunne litt bedre

Når Høie legger det fram som at faglige råd følges, er det beviselig feil. Rådene har siden januar vært å åpne opp for oss. Først når Helsedirektoratet skriver noe som taler for de beslutningene som allerede er tatt, lyttes det. Hvor Helsedirektoratet tar det fra i sin seneste vurdering at å åpne opp for oss gir en fare for forfalskning av dokumenter og derfor må frarådes, må de imidlertid begrunne litt bedre om vi skal kunne ha tillit til dem.

Vi som er avskåret fra våre nærmeste, er ikke som Høie skriver «slitne og leie». Vi er organisert i facebookgruppa «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19, 2020/2021», og om Høie har lest rapporten vi har sendt til ham og departementet, vet han at vår gruppe sliter psykisk på grunn av disse restriksjonene. Ikke så rart, da våre grunnleggende menneskerettigheter systematisk blir brutt og våre behov oversett og bortforklart.

Se til andre land

Høie spinner også Omdals innlegg til at han kommer med en oppfordring til mindre kontroll på grensa. Høie vet etter hundretalls henvendelser fra vår gruppe at vi snarere ber om at det utarbeides en egen kontroll av oss, at vi kan få vise fødselsattester, prøvingsattester, juridisk bindende livspartnerattester og hva det måtte være for å kunne møtes trygt og forsvarlig med både test og karantene. Vi ønsker at den norske stat ser til andre land som får til å lage slike ordninger, slik som alle de andre landene i Norden og de fleste land i Europa.

Mulighetene og løsningene er der, det som mangler er den politiske viljen til å komme oss med familie og kjæreste i utlandet i møte.