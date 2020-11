Feminine kvinner kan også bli statsminister

DET FEMININE: Norge er et land med sterke kvinnelige politikere og ledere: tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, statsminister Erna Solberg, tidligere leder for SV, Kristin Halvorsen og leder for Frp, Siv Jensen. Ikke et vondt ord om disse, men alle har de iført seg en maskulin fremtoning og kort hår.

Artikkelforfatteren mener det er på tide at kvinnelige topp-politikere våger å fremstå som feminine. En maskulin fremtoning trengs ikke for å styre landet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Elise Adamsrød Fotograf og forfatter

Det avslører noe i kulturen vår: for å oppnå makt må man være maskulin, kle seg i dressjakke, ha kort hår og nedtonet kvinnelighet. Underliggende kommuniserer dette at du ikke får tillit og makt som feminin kvinne. Feminitet er dessverre fortsatt lavere på rangstigen enn maskulinitet. Fordommene sier at de feminine kvinnene er styrt av følelser og evner ikke tenke klart.

Menn i dress oser makt

Jeg blir trist når jeg leser om Bjørgulv Braanen og Karoline Holmboe Høibo sine kritikker av forsidebildet til Hadia Tajiks nye bok, og jeg tenker at vi i 2020 burde være ferdig med denne diskusjonen om hva kvinner har på seg.

’Hva spiller det for rolle? Hvor mye skal vi fokusere på utseendet til en kvinne, og dermed ta diskusjonen tilbake til der den hører hjemme: det forrige århundre.

Eller slik Høibo ser det: at kvinner bruker sin seksualitet for å oppnå noe, og dermed «trollbinder» med sin skjønnhet. Skal vi beskylde alle menn å spille på sin maskuline seksualitet når de poserer i dress? Faktum er at menn også bruker sin maskuline framtoning for å oppnå makt, og politikere er vel viten om hvordan de fremstår. Heldigvis for mannen er menn i dress ansett som både sexy og et maktsymbol, og jeg har til gode å høre kritikk om at menn utstråler for mye maskulin seksualitet på et forsidebilde av sin egen bok, på tross av at de har oppkneppede skjorter eller intense blikk.

Vil sette fri, men fanger

Høibo tror hun beskytter fremtidige kvinner med sitt leserinnlegg, men isteden er det hun som blir undertrykkeren. Fordi menn seksualiserer og undertrykker skal ikke kvinner få kle seg som de vil, er den logiske konklusjonen hennes. Med denne vinklingen er det hun som sender signalet om at det er utseendet som er viktigst, og at du må passe på å være som alle andre for å bli tatt på alvor.

«Spikeren som stikker ut blir hamret ned», heter et japansk ordtak. Om det er slik at man må følge reglene for ett og alt, og blir hogd ned hvis man er annerledes, så vil ikke politikken eller lederstillingene tiltrekke seg de som tør å tenke utenfor boksen, de vi trenger for å klare oss i fremtidens Norge; entreprenører, nyskapende og levende mennesker. Jeg har mye større tro på at vi skal heie frem slike seriøse politikere som Hadia er, og berømme henne for å tørre å være annerledes.

Feminin OG intelligent

Når Hadia poserer i en maktposisjon med dress, så skulle man tro at hun gjorde alt riktig, men det er altså blondene og «et mørkt sensuelt blikk» (seriøst?) som feller henne, ifølge Høibo. Som fotograf er jeg vant til å analysere bilder, og jeg har selv brukt lignende posering for kvinnelige portretter som skal fremstå som sterke, frigjorte og smarte kvinner. Hadia utstråler makt med benposisjonen, og hun har et konfronterende i blikk. Hun har mer enn nok kompetanse til å snakke om frihet og fagforening uansett antrekk. Tiden er inne for å se at feminine kvinner også har intelligens, troverdighet og kompetanse – og kanskje kan styre landet en gang i fremtiden.

