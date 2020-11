SUS har altfor lite penger, da er det ikke lett å være ivrig

LEGEUTDANNING: Takke meg til nøktern positivitet fremfor kreativ strutting når leger skal utdannes.

Kanskje noen kunne spurt oss som jobber ved SUS hvorfor et sykehus som knirker i sammenføyningene budsjettmessig, kanskje ikke helt ubetinget vil ta på seg nye oppgaver i forbindelse med et legestudium? Foto: Jan Inge Haga

Debattinnlegg

Tilde Broch Østborg Overlege, SUS

Det hadde vært en stor glede å ha legeutdanning i Stavanger.

I kronikken til Tore Nordtun og Leif Johan Sevland med flere beskyldes SUS for å være «betinget, tilbakelent, nøkternt og kortsiktig». Vyene savnes. Det etterspørres mer klapping. Rektor Mohn ved UiS trekkes derimot frem som «struttende av pågangsmot».

Burde kronikkforfatterne tatt seg bryet med å spørre hvorfor det er slik? Spørre noen av oss som jobber ved SUS, for eksempel? Om hvorfor et sykehus som knirker i sammenføyningene budsjettmessig, og har lavest lege per pasient-ratio i landet for mange spesialiteter, kanskje ikke helt ubetinget vil ta på seg nye oppgaver?

Vi er ikke sidrumpa på SUS. Langt fra treige heller. Svært effektive, vil jeg faktisk påstå. Mange som jobber hos oss har lyst på et medisinstudium, men vi må kunne tilby en kvalitet vi kan stå for. Og så må det finnes stillinger, ressurser og penger til å gjennomføre på en forsvarlig måte.

Kronikkforfatterne hevder at « ... SUS har allerede det meste av dette på plass». Dette er helt enkelt feil, – hva baseres dette på? Fremoverlent, kreativ, optimistisk entusiasme med bredsiden til, – uten rot i faktiske forhold?

Dersom det legges til rette for det, tror jeg alle parter ønsker seg medisinutdanning til UiS og SUS.

I mellomtiden er jeg dypt takknemlig for at ledelsen ved arbeidsplassen min er positive, men betinget og nøkterne. Den fremoverlente, kreative struttingen får noen andre ta seg av.