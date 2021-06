Velferds-Norge kasta på søpla

KRONIKK: Våkn opp, Norge! Det brenner!

– Det var ikke fare for liv og helse, men regjeringen avbrøt likevel streiken, skriver Anita Grøtte Edland. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Anita Grøtte Edland Lærer, St. Svithun videregående skole

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Når man streiker, henger alltid trusselen om tvungen lønnsnemnd over en. Det er trusselen om at myndighetene griper inn og tvinger streiken til en slutt, begrunnet i at det er fare for liv og helse. Det er lett å se at dette kortet fort kan bli trukket når en sykepleier streiker, eller kanskje en lærer.

Ingen reell fare

Men fredag 4. juni ble lønnsnemnd-kortet trukket på grunn av brannfare på et søppelanlegg. Ikke en gang på grunn av en faktisk brann, men på grunn av brannfare. Og det var ikke engang en reell fare, sier verneombudet på stedet. To timer før ble det gitt dispensasjon fra streiken for de som arbeider på stedet. Det var ikke fare for liv og helse, men regjeringen avbrøt streiken.

137.000 norske arbeidstakere har blitt fratatt streikeretten sin.

Av en eller annen grunn skjer dette, uten at noen andre enn Unio selv synes å bry seg. «Nok en streik, nok en tvungen lønnsnemnd, snart er sommeren her.» Hva fokuserer mediene på denne dagen? «Senterpartiet har en statsministerkandidat» og «Snart kan vi reise til Syden igjen».

Våkn opp, Norge! Det brenner!

Det var ikke bare denne streiken som gikk opp i røyk! 137.000 norske arbeidstakere har blitt fratatt streikeretten sin! Streikeretten, som framgår av arbeidstvistloven fra 1927 og tjenestetvistloven fra 1958, samt internasjonale konvensjoner og avtaler. Streik, som har vært drevet i Norge siden bergverksdriften på 1600-tallet.

Våkn opp, Norge! Det brenner!

Streikeretten henger nøye sammen med organisasjonsretten. I arbeidsforhold har organisasjonsretten særlig betydning, fordi det er fagforeningene som fører forhandlinger med arbeidsgiverne og deres organisasjoner, og som inngår tariffavtaler om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Mange yrker bidrar

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning, med 380.000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund. 137.000 av disse medlemmene ligger under tariffområdet som forhandler med KS om arbeidstid og lønn. Arbeidsgruppene det snakkes høyest om er lærerne og sykepleierne, men vi finner også mange flere yrker, som alle har sin jobb i en kommune eller en fylkeskommune, og som alle bidrar til at Norge skal fortsette å være et av verdens beste land å bo i.

Alt det vi ser på som en selvfølge i velferds-Norge, er det fagforeningene som har dytta fram: Pensjonsordningen, regulert arbeidstid og fem ukers ferie, foreldrepermisjon, utdanning for alle, overtidsbetaling, sykelønn. Og streikeretten var et vesentlig middel for å oppnå dette.

Våkn opp, Norge! Det brenner!

Fra 27.mai har det vært streik i tariffområde KS, og til slutt var nesten 23.000 av Unios medlemmer tatt ut i streik. Uenigheten dreide seg om lønn: Unio prøver å få KS til å forstå at deres arbeidsgrupper er vesentlige for kunnskap og trygghet i det norske velferdssamfunnet. Streiken var vår brannalarm: Vi trenger flere kollegaer, som sikrer at for eksempel elever får kvalifiserte lærere, og at eldre og syke får kvalifiserte sykepleiere. Vi har sagt det lenge, men lønna til de offentlig ansatte har bare sunket. Og med lavere lønn synker rekrutteringa. Det er utopisk å tro at 137.000 arbeidstakere har den jobben de har, utelukkende fordi den er et kall.

Kneblet

Vi har en jobb for å ha mat på bordet, betale huslånet, betale studielånet vårt. Når det private kan gi oss bedre lønn for mindre arbeid, så velger vi selvsagt å forlate kommunen eller fylket.

Det var dette vi ville si med streiken vår. Men så ble vi altså fratatt streikeretten vår. Kneblet. Brannvarsleren er uten batteri.

Våkn opp, Norge! Det brenner!

Det kommer til å forsvinne lærere fra det offentlige nå. Det kommer til å forsvinne sykepleiere, politi, fysioterapeuter, tolker, bibliotekarer, ergoterapeuter og mange andre arbeidstakere du ikke har tenkt over finnes i det offentlige.

I Norge er det ingen som spør etter forsikringa di når du kommer med en av dine kjære til et akuttmottak. I Norge må du ikke selge huset, selv om du får en kreftdiagnose. I Norge er du ikke sjanseløs om du blir gravid når du er 17 år. I Norge kan du bli astrofysiker, selv om foreldrene dine var uten annet enn grunnskole. Det er dette vi er stolte av, men det er dekonstruksjonen av dette som nå har starta. Det ulmer allerede ...

Usaklig og ulovlig

Alle mann til pumpene! Stopp brannen, mens det er mulighet! Stortingspolitikere: Denne tvungne lønnsnemnda er usaklig og ulovlig – stopp den! Alle fagforeninger: Se hva Unio blir utsatt for, støtt oss og vær med oss. Neste gang kan det være dere som står i brann. Alle medier: Dette må dere grave i, opplyse folket; dere er den fjerde statsmakt. Alle stemmeberettigede: Fortell dine folkevalgte hva som skjer, og stem klokt til høsten.

Våkn opp, Norge! Det brenner! Ikke i et avfallsanlegg i Fredrikstad, men i velferdsstaten.



