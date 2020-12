Hvilket klima skriver Tina Bru om? Børsklimaet, kanskje?

I Aftenbladet nylig skriver olje -og energiminister Tina Bru (H) at elektrifisering av oljeindustrien er bra for klimaet. Hvilket klima? Det må være børsklimaet, forretningsklimaet og oljeklimaet.

Elektrifisering av sokkelen er ikke bra for klimaet. Det Norge og oljeselskapene driver med, vekker EU-rådgiveres undring. Foto: Marit Hommedal / NTB

Rune Folkvord Vassdragsvernrådet Naturvernforbundet

Disse har så langt i historien aldri spilt på lag med verken naturens klima eller naturmangfoldet. Elektrifiseringen fra land medfører et enda større press for å bygge ut mer vannkraft og vind på land, noe som vi ikke kan gjøre lenger hvis vi vil bevare natur og naturmangfold.

Det som skjer når elektrisk kraft fra land (foreløpig grønn) blir sendt ut og brukt på plattformene, er at det totalt blir sluppet ut mer CO₂. Det er fordi den gassen som ikke blir brent og brukt til elproduksjon på plattformen, blir sendt til kundene i EU som brenner gassen like godt med samme CO₂ -utslippet.

Underveis trengs mer energi for å transportere denne gassen. I tillegg det går med energi i alle ledd fra kraftstasjonen på fastlandet, gjennom lange og store kraftledninger, i omformere, i lange sjøkabler og nye omformere før kraften kan brukes. I alt et energitap som minst overgår bedre effekt i produksjon av elkraft i mer effektive gassturbiner på land i EU, som bare bruker litt av gassen til det.

Uansett ville en bruk av elkraften i nærområder i Norge eller som direkte el-eksport til EU, gi en reel redusering av CO₂-utslippet til atmosfæren. For naturens klima, som er verdensomspennende, er dette tiltaket ikke positivt. Oljeselskapene, derimot, tjener på det fordi de slipper unna store CO₂-avgifter.

Også EU sine rådgivere viser til at det som Norge og oljeselskapene er i gang med, handler om økonomi og ikke gir et reelt kutt av CO-utslippet.

Det er rett og slett pinlig på Norges vegne at ministeren går ut med en slik sak som er «snakket» inn av konsulenter som baserer inntekten sin på et prosjekt som øker CO₂-utslippet til atmosfæren. Det er skuffende at norske politikere later som de tror at atmosfæren slutter ved territorialgrensen vår.