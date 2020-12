Elevene må få velge om de vil på skolegudstjeneste, ikke rektor

SKOLEGUDSTJENESTE: I Sandnes er det rektor ved den enkelte skole som bestemmer om elevene skal få tilbud om å delta på skolegudstjeneste. Det er feil å ta valget for elevene på denne måten.

Et bystyrevedtak sier at skolene «oppfordres» til å «legge til rette for» skolegudstjenester. Altså er det rektor og skolen, som bestemmer om du som elev i det hele tatt skal ha et valg om å oppleve dette. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Debattinnlegg

Sander Olsen Kommunestyremedlem i Sandnes (H)

Du sitter i et litt kaldt klasserom en tidlig desember. En lapp ligger på pulten. Nå er det snart skolegudstjeneste, og du må gi beskjed om du ønsker et alternativt tilbud. Selv om det er et tydelig valg en tar selv, og det alternative tilbudet er fullverdig, velger du å delta på skolegudstjenesten. Enten fordi du syns det virker lærerikt og kjekt, at du er lei tentamener og vil ha et avbrekk, eller rett og slett fordi det gir julestemning. Uansett grunnen; du tok valget selv. Det burde alle elever hatt mulighet til.

Ikke for alle

I Sandnes tilbyr faktisk ikke alle skolene elevene sine å kunne delta på skolegudstjenester. Et bystyrevedtak fra april 2019 sier at skolene «oppfordres» til å «legge til rette for» skolegudstjenester. Altså er det rektor og skolen, som bestemmer om du som elev i det hele tatt skal ha et valg om å oppleve dette. Arbeiderpartiet mente at det er skolene, og ikke elevene, som vet hvor skoen trykker. Er det med på å bygge under det å ta egne valg, eller er det en beskjed om at kommunen og skolen vet bedre enn elevene selv?

Skolegudstjenesten er en kjekk og viktig tradisjon. Før var den en faglig del av skolen, nå er det for å gi historisk og kulturell innsikt. Samtidig som juletrefestene er blitt til «vinterfeiring», er det viktig å tenke på kulturhistorien og grunnlaget for høytiden vi er gått inn i. Kommunen som skoleeier har et spesielt ansvar for at alle elevene i Sandnes-skolen skal ha det samme tilbudet, så langt som praktisk mulig. I dag er det hvor foreldrene dine bor, som bestemmer om du blir tilbudt skolegudstjeneste eller ikke. Slik burde det ikke være. Skolen burde nemlig lære at en skal kunne ta egne valg og tenke kritisk.

Lær å tenke selv

Vi i Sandnes Høyre jobber for at Sandnes-elevene skal få innflytelse og påvirkning på skolehverdagen. Vi er mot A og B-skoler. Enten det går på nye og gamle skoler med vidt forskjellig inventar og utstyr, eller tilbudet eleven får. I motsetning til Ap og venstresiden, ser vi viktigheten av at en faktisk har mulighet til å tenke selv som et enkeltmenneske i skolen. Du vet nemlig best hva du mener selv. Hvilken skole du går på skal ikke bety mer enn en viktig tradisjon og hva du selv ønsker. Valgfriheten skal ligge hos elevene, ikke hos rektor. Tilby skolegudstjeneste til alle.