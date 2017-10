En utbygger av eldreboliger nær Hundvågkrossen vil fjerne et vernet lønnetre.

Han har levert et kostnadsoverslag på seks linjer som viser at det å la treet stå, vil koste kr 916.200,- pluss merverdiagift. Det sier seg selv at dette tallet er grepet ut av luften, med den intensjon å vekke forståelse for å skjære ned treet.

Lettvint argumentasjon

Jeg spør da: Hvorfor verner vi trær? Svaret er vel mellom annet for å sikre seg mot superlettvint argumentasjon som den Frp, FNB og to høyrerepresentanter presterte i siste kommunalstyremøte i kommunalstyret for byutvikling (KBU). «En million kroner er for høy pris for et vernet tre», slik oppsummerer Aftenbladet saken i lørdagsavisen. Egil Olsen, Høyre, fra Hundvåg greide heldigvis å få utsatt behandling av saken.

Forholdet er at både arkitekt og byggherre hele tiden har visst at treet skulle stå. Treet er jo vernet i reguleringsplanen for området. En plan som har vært på høring og en omfattende politisk behandling. Reguleringsplaner danner basis for enhver prosjektering, det er elementær kunnskap, noe som alle vet. Hadde arkitekten innrettet seg etter dette, hadde det vært unødvendig å gjøre særlige foranstaltninger i forhold til treet. Faktisk hadde treet da vært et verdifullt og nær kostnadsfritt element i det grøntområdet som er innregulert.

Olsen kan veilede Høyre

Det er å håpe at Egil Olsen kan veilede Høyre til å stå opp i denne saken og ikke bøye av for krav basert på en hensynsløs prosjektering.