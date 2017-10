Flåsete retorikk om vin- og salsakurs fra regjeringen

De siste ukene har vi sett mange forsøk på å forsvare kutt i folkehøyskolene fra Høyre og Frp. Folkehøyskolene har lang historie i Norge og gir særlig yngre mennesker muligheten til å ha et viktig, annerledes år. Solborg folkehøgskole og Lundheim folkehøgskole er gode eksempel på dette skoleslaget i Rogaland.

KrF mener at kunnskap ikke bare er matte og norsk, og utvikles ikke bare på skolebenken. Gjennom flåsete retorikk om vin- og salsakurs prøver regjeringen å skape et inntrykk av at deres kutt i budsjettet ikke er alvorlig, på tross av de sterke reaksjonene fra skolene selv. Dette er feil og det vet regjeringen svært godt. Kuttet til kortkurs vil ikke bare ramme kortkurs, men vil slå beina under flere folkehøyskoler.

Flere bein å stå på

I forskriften for folkehøyskoler kommer det tydelig fram at kortkurs er en del av tilskuddsmodellen for skolene. Intensjonen med dette er at skolene skal ha flere bein å stå på slik at de sikres en noenlunde forutsigbar økonomi selv om elevtall svinger. Sammen med sommerdrift er kortkursene derfor helt avgjørende for å holde liv i mange folkehøyskoler, og har bidratt til at vi i dag fortsatt har skoler som kan ta i mot rekordveksten av elever som ønsker et annerledes år.

Slik KrF ser det, er kortkursene er i dag en politisk villet del av folkehøyskolenes oppdrag og finansiering. Om det i dag arrangeres kortkurs i vinsmaking eller salsakurs, er ukjent for meg, men jeg er kjent med at det gjennom skolene tilbys kurs innen sang, musikk, teater, teknisk kompetanse, og de har egne kurs som er tilrettelagt for eksempel funksjonshemmede eller med eldre som målgruppe. Dette er viktige tilbud i mange lokalsamfunn og er en del av jobben politikere har gitt dem: Bidra til allmenndanning og folkeopplysning.

Respektløst

Det er respektløst ovenfor både skoler og elever at regjeringen nok en gang foreslår kutt som får store konsekvenser og som strider med regelverket og intensjonen i dette. Skal det gjøres noe med kortkursene må dette sees i sammenheng med formålet skolen har og hvordan de økonomiske forutsettingene i dag er.