Lærere som mangler godkjent utdannelse øker i antall – år for år. Bare siste skoleår sto ufaglærte for 4,5 prosent av undervisningstimene i grunnskolen, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

Tomme pulter

Samtidig står mange pulter tomme på lærerutdanningene. Ikke fordi det ikke er nok søkere til plassene, men fordi regjeringen har innført krav om karakteren 4 i matematikk fra videregående for overhodet å bli vurdert som søker.

Det hjelper ikke om den som søker om å bli lærer har 6 i alle andre fag, hvis ikke man minst har 4 i matematikk. En søker til lærerutdanningen i høst hadde 5,2 i karaktersnitt, men «bare» 3 i matematikk. Hun fikk ikke plass ved lærerutdanningen. Der gikk vi sannsynligvis glipp av en dyktig lærer.

Det hjelper heller ikke å avlegge et løfte på ære og samvittighet om at man aldri skal undervise i matematikk. Det spiller ingen rolle. Uten en firer i matematikk, kan man åpenbart ikke bli en god engelsklærer. Eller god i noe som helst annet fag for den del.

Langt billigere

Resultatet er at vi har for få utdannede lærere, og verre blir det framover. Løsningen er da å ansette ufaglærte i stedet. De stilles det ingen krav til, samt at de er langt billigere.

Faktum er at det rett og slett ikke er nok elever som klarer karakteren 4 i matematikk på videregående til at det er mulig å få nok lærerstudenter. Halvparten av alle som klarer karakteren 4 må i tilfelle ønske å bli lærer. Det er veldig lite sannsynlig.

Skolenes landsforbund er ikke så opptatt av hvilke karakterer lærerstudentene har fra videregående. Vi er langt mer opptatt av hvilke kvalifikasjoner de har etter endt lærerutdanning. Det er dette som bør tillegges vekt. Det må da være langt bedre med en godt utdannet lærer enn med en ufaglært, selv om læreren «bare» klarte en treer i matematikk på videregående?

Rød-grønn regjering

Siden både Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker å fjerne karakterkravet, er det langt større sjanse for å få dette til med en rød-grønn regjering. Verken Høyre, Fremskrittspartiet eller Venstre vil innse at dette kravet fører til flere ufaglærte.

