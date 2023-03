LAR-behandling må være gratis for alle

DEBATT: Nå er egenandel i LAR-behandling en realitet flere steder i landet – deriblant hos Helse Stavanger.

Stine Hasfjord Asfalt-redaktør

Det er over 20 år siden LAR startet i Stavanger og i alle år har det vært gratis. Dette har vært mulig på grunn av en unntaksbestemmelse i forskriften om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp. Unntaksbestemmelsen har levd godt, og det har hele tiden vært et politisk ønske om å la LAR-behandling være gratis.

Både nåværende og tidligere helse- og omsorgsministre har vært tydelige på at psykiatri og rus skal skjermes mot kutt. Nå er egenandel i LAR-behandling en realitet flere steder i landet – deriblant hos Helse Stavanger.

Hva sparer vi på å la sårbare, syke mennesker med avhengighetsproblematikk bli enda sykere?

Fortvilet

Vi kjenner til at LAR i Stavanger har kjempet mot dette over lang tid og er fortvilet over at de nå er tvunget til å ta betaling. Det er veiledning og terapi pasientene må betale for. Selve LAR-medisinen er fortsatt unntatt egenandel.

Men veiledning og terapi er en viktig del av legemiddelassistert rehabilitering. Tidligere Asfalt-selger, Monika Mikalsen, er den første i landet som har gjennomført mentaliseringsbasert terapi i LAR, som er en kombinasjon av gruppeterapi og individuell oppfølgning. Til NRK har hun slått fast at R-en i LAR fungerer.

Hun har også sagt at om dette hadde kostet penger, hadde hun droppet ut av behandlingen, og at hun kjenner flere som nå ikke møter opp fordi de ikke har råd. Asfalt-selgere vi har snakket med er fryktelig frustrerte og opplever det urettferdig at dårlig økonomi skal gå utover dem.

Helse Stavanger bekrefter at pasienter uteblir. Samtidig vet vi at psykisk uhelse er et voksende problem i rusmiljøet. Konsekvensene av dette er alvorlige, og vi lurer på hvordan dette kan forsvares. Hva sparer vi på å la sårbare, syke mennesker med avhengighetsproblematikk bli enda sykere?

Bakgrunnen for innføring av egenandel er et tilsyn som Helfo gjennomførte hos Helse Stavanger.

Fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon, har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet der de mener at Helfo i liten grad viser forståelse for rusavhengige generelt og opiater spesielt.

Felles retningslinjer

Dette stiller vi oss bak. Andre helseforetak unngår fortsatt å ta betaling fra LAR-pasienter. Det kan ikke være sånn at det skal være ulik tilgang på behandling avhengig av hvor du bor i landet. Her må det tydelige, felles retningslinjer på plass for alle helseforetak, som sørger for at alle som trenger rusbehandling kan få det gratis.