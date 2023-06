Utsatt ungdom og sommerjobber: Bygg broen til suksess!

DEBATT: En sommerjobb kan spille en avgjørende rolle i å utjevne sosiale forskjeller og gi utsatt ungdom en bedre sjanse til å lykkes senere i livet.

Ved å tilby utsatte ungdommer muligheten til å få erfaring og bygge nettverk gjennom sommerjobber, kan vi bidra til å bryte den onde sirkelen av utenforskap og sikre at de får en tidlig tilknytning til yrkeslivet

Line Møllerop 5. kandidat, Stavanger Høyre

Terje Hetland 33 kandidat, Stavanger Høyre

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Studier fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har vist at ungdom som hadde sommerjobb som 17-åringer, har høyere inntekt og større tilknytning til yrkeslivet som voksne sammenlignet med de som ikke hadde en slik jobberfaring. Dette viser at en sommerjobb kan være et verdifullt springbrett inn i arbeidslivet.

For Stavanger Høyre er det viktig at ungdom får muligheten til å få verdifull arbeidserfaring. Derfor har vi igjennom mange år sikret at vi har en småjobbsentral for ungdom i Stavanger kommune. For oss er det viktig at særlig utsatt ungdom får jobberfaring, og i 2019 ble tilbudet Ungjobb opprettet i Stavanger. Det ble raskt svært populært blant ungdom, og i år søkte 1000 ungdommer mellom 14 og 17 år om sommerjobb gjennom Ungjobb. Det viser hvor viktig og ettertraktet tilbudet er!

Stavanger Høyre har lenge arbeidet for at flest mulig skal bli inkludert i arbeidslivet. Derfor har vi løftet inn en rekke punkter i partiprogrammet vårt som handler om å inkludere flere i arbeidslivet. Alt fra konkrete tiltak til lønnstilskudd, å kombinere dagpenger med studier, mentorordninger og styrket tilbud til sommerjobber for utsatt ungdom. Viktige tiltak som vi vil gjennomføre hvis vi overtar styringen igjen i Stavanger etter valget i september.

Vi ønsker å sikre at særlig utsatt ungdom i Stavanger får tilbud om sommerjobb. For mange unge mennesker kan en sommerjobb være deres første virkelige møte med arbeidslivet. Gjennom å ta på seg ansvar, møte utfordringer og samarbeide med andre, får de praktisk erfaring som er relevant for fremtidige jobber. Dette kan være alt fra kundeservice og salg i detaljhandelen til administrativt arbeid på et kontor eller arbeid i en restaurant. Denne praktiske erfaringen bidrar til å utvikle viktige ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid, problemløsning og tidsstyring.

I dag er Ungjobb og småjobbsentralen svært populære tilbud, men for få ungdom får mulighet til å få seg en sommerjobb. Av de 1000 ungdommene som søkte i år var det bare 200 ungdommer som fikk tilbud om sommerjobb hos Ungjobb. Dette vil vi i Stavanger Høyre gjøre noe med, og ønsker å øke andelen av sårbare ungdom som får plass.

I tillegg til verdifull arbeidserfaring og en inntekt, gir også en sommerjobb ungdommer muligheten til å bygge et nettverk av kontakter. De møter mennesker fra forskjellige yrker og bakgrunner, og dette nettverket kan være svært verdifullt når de senere søker jobber eller utforsker ulike karrieremuligheter. Muligheten til å dra nytte av disse kontaktene kan gi dem en fordel i et konkurransedyktig arbeidsmarked.

En sommerjobb kan også bidra til å styrke ungdommenes selvtillit og personlige utvikling. Gjennom å ta på seg ansvar og oppnå mestring på arbeidsplassen, bygger de opp selvtillit og får en følelse av egenverd. De lærer også verdien av å være pålitelige, påta seg ansvar for oppgavene sine og håndtere utfordringer på en konstruktiv måte.

Ved å tilby utsatte ungdommer muligheten til å få erfaring og bygge nettverk gjennom sommerjobber, kan vi bidra til å bryte den onde sirkelen av utenforskap og sikre at de får en tidlig tilknytning til yrkeslivet. Dette kan skape et mer inkluderende samfunn og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Derfor ønsker vi i Stavanger Høyre å sikre at de jobbtilbudene som kommunen har mot ungdom når de som trenger det mest, og ikke minst sørger for at flest mulig kan få verdifull erfaring.