Er angrep det beste forsvar, Pollestad?

DEBATT: I et leserinnlegg nylig kommer Geir Pollestad (Sp) med en rekke angrep på dekningen av Ap/Sp-regjeringen sitt kutt til fylkeskommunen og kommunene i Rogaland. Det virker som om Pollestad har havnet i et mønster med å bruke angrep som forsvar.

Skarpe uttalelser fra ordførere flere steder på Vestlandet kan tyde på at regjeringen ikke har gjort noe godt arbeid før de kom med sin konklusjon.

Kjartan Alexander Lunde Leder, Rogaland Venstre

Sist uke gikk han til angrep på næringslivet i Rogaland etter at de ikke føler seg godt nok sett av dagens regjering.

Kuttet til fylkeskommunen og kommunene i Rogaland ble presentert på en overraskende pressekonferanse i slutten av september i fjor. Det ble sagt at Ap og Sp ville inndra noe av overskuddet fra kraftinntektene. Rogaland fylkeskommune estimerte dermed at så mye som 140 millioner kroner ville bli tatt, og tok høyde for dette i arbeidet med budsjett for 2023. Nå før nyttår har regjeringen landet på at 288 millioner kroner inndras, dobbelt så mye som fryktet. Det er beløpsmessig den største inndragningen noen regjering har gjort fra Rogaland fylkeskommune på et enkeltår noen gang.

Fylket risikerer tap

Dette er penger som vi i Rogaland kunne brukt på flere lærere, mer spesialundervisning, nye skolebygg, mer trafikksikkerhet, lavere busspriser, styrket kulturen og frivilligheten, men som nå blir sentralisert inn til regjeringskvartalet av Ap og Sp. På grunn av utviklingen i prisen på kraft, risikerer nå Rogaland fylkeskommune å gå i minus på kraftinntektene i 2023.

Venstre mener dette er helt urimelig. Det er synd at Geir Pollestad (Sp) bruker tiden sin på å skrive leserinnlegg der han angriper Venstre, istedenfor å jobbe internt i sin egen regjering for å fikse dette.

I Aftenbladet sin artikkel blir også Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) intervjuet. Sandnes kommune hadde nemlig trodd de fikk inndratt 50 millioner kroner, men beløpet ble nesten tredoblet til 142 millioner kroner. Dette er penger Sandnes kunne brukt på flere barnehageplasser, flere lærere og næringsutvikling, men som nå blir sentralisert av regjeringen.

Også kritikk fra sine egne

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) har sett gjennom trekkene og konkludert med at «noen kommuner får et urimelig høyt trekk, i forhold til de reelle inntektene». Skarpe uttalelser fra ordførere flere steder på Vestlandet kan tyde på at regjeringen ikke har gjort noe godt arbeid før de kom med sin konklusjon.

«Dette er utenfor alle rimelighetens grenser», sa fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) til Aftenbladet da hun hadde fått sett på tallene. Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp) understreket at inndragning får store konsekvenser for Rogaland. De lokale politikerne fra Ap og Sp kalte inndragning «uansvarlig» og «uheldig». Mener Geir Pollestad (Sp) at også kritikken fra sine egne er «lettvint» og «lite troverdig»?