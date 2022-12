Feil på feil fra Vedum

DEBATT: Før valget reiste Trygve Slagsvold Vedum landet rundt. Sp-lederen lo og sjarmerte mens han klaget over høye avgifter og for lite veibygging.

«Vedum (bildet) bløffer og sender ut pressemeldinger hvor han villeder folk og pressen», skriver Roy Steffensen.

Roy Steffensen Stortingsrepresentant Frp, finanskomiteen

Etter snart 15 måneder som finansminister har Vedum økt skatter og avgifter med nesten 55 milliarder kr, blant annet kraftig økning i CO₂-avgift, gjeninnført og økt flypassasjeravgiften og økt bensinavgiften. Midler til rassikring er barbert ned til en tredjedel av hva det var i 2021, og store veiprosjekter blir nå utsatt, nedskalert eller stanset.

Brutte løfter

Samtidig har statsminister Jonas Gahr Støre avlyst både Ap og Sps valgløfter ved å oppheve løftene i Hurdalsplattformen. Velgerne stemte på et Senterparti, men fikk et annet i regjering. I retorikken blinket Vedum til høyre, men i politikken svinger han til Venstre.

Vel så bekymringsfullt som brutte løfter er det at finansminister Vedum roter med fakta og har en kalkulator som han ikke forstår seg på.

I en pressemelding fra Finansdepartementet jubler Vedum over at regjeringen fjerner drivstoffavgift fra 1. januar, og han ga inntrykk av at dette vil komme alle bilister til gode. Sannheten er at regjeringen har økt bensinavgiftene med 53 øre, fra 6,38 kr i 2021 til 6,91 kr i 2023. Når det kommer til diesel, så økes innblanding av biodrivstoff noe som er dyrere, men også fører til kortere kjørelengde slik at man må fylle diesel oftere. NAF kaller nyheten en «dieselbløff» fra regjeringen, og klimaminister Espen Barth Eide sa på Politisk Kvarter at dieselbilistene ikke vil komme billigere fra det.

Kreative regnestykker

Her er det altså all grunn til å stole på klimaministeren, enn en finansminister som ikke kan bruke kalkulator. Det er nemlig ikke første gang Vedum er ute med kreative regnestykker. I april mente finansministeren at en vanlig familie ville få 15.000 kr mer i året med regjeringens politikk. Fasiten er at denne familien nå vil få minst 20.000 kroner mindre å rutte med i år, hele 35.000 kroner mindre enn hva Vedum hevdet på vårparten.

Jeg forventer at en regjering snakker sant, og er redelig. Vedum bløffer og sender ut pressemeldinger hvor han villeder folk og pressen. Støre bør spørre seg selv om han er tjent med en finansminister som ikke bryr seg om fakta og som åpenbart sliter med å bruke en kalkulator.