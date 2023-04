Skolesystemet er ikke laget for barns beste

DEBATT: Hvor mange flere historier, artikler og utfordringer trenger vi å lese og høre om skolen før store endringer iverksettes?

«Hvis skolen ikke fungerer, er det ikke barna sin feil», skriver Siri Abrahamsen.

Siri Abrahamsen Skaper av Gleding, forfatter og foredragsholder

Sannheten er at det finnes tusenvis av barn i Norge som ikke er trygge, som ikke har det bra – som vi ikke klarer å beskytte. Og nå er det nok. Det skjer lovbrudd mot barn hver eneste dag.

Barna tvinges

Samtidig er det mange voksne som rapporterer om vold i arbeidsdagen sin. Som heller ikke trives, og søkertallene til lærerutdanningen synker drastisk. Det er veldig synd, for som samfunn burde det være en prioritet å ha motiverte og engasjerte voksne på jobb for barn og unge. Likevel tenker jeg først og fremst på barna. Hva er det vi holder på med? De voksne kan velge. Barna tvinges, det er ingen alternativ. Det er lovpålagt å delta i grunnopplæringen.

Hvem kan si sikkert at barna har en hverdag som fremmer helse, trivsel og læring? (Det er tre nøkkelord som innebærer mye mer enn å unngå mobbing og krenkelser.) Det er nemlig det loven sier at skolen skal være en arena for. Hvordan er skolehverdagen bygget rundt barnas behov? Og da mener jeg ikke bare læringsbehov. Behov for beskyttelse, for bevegelse, næring, lek, autonomi?

Enhetsskolen – 28 barn i et rom med en voksen. Kompetansemål. Gjennomsnitt. Individuelle vurderinger. Konstante evalueringer.

På tide å ta ansvar

Vi kan ikke miste flere barn, vi kan ikke legge skylden på såkalte «mobbere» og «skolevegrere», på foreldre, på barn som viser dårlig atferd. For skolen er der for barna og ikke motsatt. Hvis skolen ikke fungerer, er det ikke barna sin feil! Det er på tide å ta ansvar. På å lytte til ekspertene på barns behov, ikke bare barns akademiske læring. Og jeg skylder på systemet og samfunnet vi har skapt: Enhetsskolen – 28 barn i et rom med en voksen. Kompetansemål. Gjennomsnitt. Individuelle vurderinger. Konstante evalueringer. Standarder på unge mennesker, som om de skulle vært maskiner. Hva er det grunnleggende menneskesynet på barn i dagens samfunn?

Skolesystemet er ikke laget for barns beste. Det hjelper ikke å pynte med fine ord i loven når hele systemet er bygget på feil fundament. For hva hjelper det å kunne skrive og lese om hele livsgnisten er slukket? Hva hjelper det å lære å være stille, sitte stille, passe inn om du mister deg selv? Det var da veldig så dramatisk du skriver, Siri? Vi hadde det jo minst like tøft, og det ble jo folk av oss? Men gjorde det egentlig det? Hvordan står det til med hvermannsens helse og engasjement? Eller hva med det faktum at psykiske lidelser som angst og depresjon er estimert til å være ledende i verdens sykdomsbilde innen 2030 (WHO/FN)?

Tidlig innsats

Eller til deg som er opptatt av samfunnsøkonomi – vet dere at psykiske lidelser koster samfunnet ca. 280 milliarder pr. år? Og at det er minimalt som brukes på å skape gode, helsefremmende dager? Tidlig innsats har den beste avkastningen. Barn, familier og oppvekstsektor må prioriteres, ellers vil køene og presset på helse aldri avta og vi får aldri tatt problemet ved roten.

Lærerne er i konflikt med KS. De mener de har for lite betalt. Foreldre mister kontroll, har for lite tid til barna sine. Det er gjort lite sentralt for at foreldre skal kunne få mulighet til å jobbe færre timer og være mer tilgjengelige, at foreldre skal jobbe like mye, har sin pris. Mental helses undersøkelse utført av Opinion viser at skolen er det som bekymrer ungdommene våre mest.

Alle skal ha trygge dager, men når mistrivsel, frafall og vold tar liv, er det ingen tvil om at løsningen er å skape en helt ny modell, der barns behov for beskyttelse, lek, trivsel, helse må komme først. Barn som har det bra – gjør det bra. Det er nok forskning, vi trenger å endre innholdet, rammene og praksisen for at barna våre får en oppvekst for livet.