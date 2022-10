Som lærer er jeg visst uunnværlig, men også udugelig?

KRONIKK: Er det rart at lærere nå leser jobbannonser og vil ut av yrket?

«Jeg har kollegaer som har åtte klasser. […] 240 elever som du skal lære noe. Og altså 240 elever som du skal kjenne, bry deg om, ha omtanke for og lytte til», skriver lektor Anita Grøtte Edland.

Anita Grøtte Edland Lektor, St. Svithun videregående skole

Jeg var klar til å gå ut i streik. Veldig klar. Ikke fordi jeg synes streiking er spesielt kjekt eller fordi jeg synes streike-skjorta er spesielt kledelig, men fordi jeg mener den norske skolen er én av de uunnværlige grunnpilarene i samfunnet vårt.

Og fordi jeg mener at elevene fortjener «forrektige» lærere. 15 prosent av all undervisning i grunnskolen utføres av ufaglærte, 20 prosent i videregående opplæring.

Men bare lærere er lærere. Det var det vi streika for.

Indirekte anerkjennelse

Men så, noen ganske få dager før det var min tur til å ta en tørn for saken, slo arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen fast at «streiken fører nå til alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge. Jeg er spesielt bekymret for elevenes opplæring, utsatte barn og unge, og deres psykiske helse». Tvungen lønnsnemnd var et faktum.

Man kan jo selvsagt velge å se på dette som en anerkjennelse av arbeidet en lærer gjør i velferdsstaten Norge. Vi gjør faktisk en god jobb, vi er viktige og vi får til noe bra! Vi er uunnværlige!

Gi lærerne rammer som gir

muligheter for å følge opp

elevene slik det kreves,

og gi erfarne lærere lønn

så de ikke forsvinner!

Nei til alt i undersøkelse

Så får jeg e-post med lenke til en undersøkelse: «Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å undersøke behovet ansatte i videregående opplæring har for kompetanseutvikling innen læringsmiljøfeltet.» Målet er at lærerne skal si «hvilken kompetanse dere vurderer dere har, og hvilke behov for kompetanseheving dere erfarer dere har behov for.»

Spørsmålene i denne undersøkelsen viser meg at det faktisk ikke er så sikkert at jeg og mine kollegaer gjør en så god jobb. Undersøkelsen ber meg ta stilling til påstander som:

Jeg kjenner alle elevene jeg jobber med.

Jeg bryr meg om alle elevene jeg jobber med.

Jeg har omtanke for hver enkelt elevs følelser og meninger.

Jeg tar meg tid til å bli kjent med hver enkelt elev jeg jobber med.

Jeg lytter til elevene jeg jobber med.

Man kan jo selvsagt velge å se på dette som en anerkjennelse av arbeidet en lærer gjør, en bekreftelse på at alt dette gjør vi.

Men – helt ærlig: Jeg må svare «nei» på alle disse spørsmålene. Så jeg får heller en flau smak i munnen av disse påstandene. Er jeg egentlig helt udugelig?

Min eneste trøst er at jeg vet at jeg ikke er alene. Jeg har kollegaer som har åtte klasser. Det vil si 240 elever. 240 elever som du i verste fall ser ca. 90 minutter hver uke. 240 elever som du skal lære noe. Og altså 240 elever som du skal kjenne, bry deg om, ha omtanke for og lytte til.

Så går jeg videre i spørsmålene. Det dreier seg om målorientert opplæring og klasseledelse. Og jeg må nok en gang beskjemmet innrømme at, nei, jeg klarer ikke å gi alle elever realistiske mål ut fra deres nivå. Og ja, jeg blir en smule stressa ved tanken på at jeg ikke klarer å følge opp alle elever verken faglig, sosialt eller emosjonelt. Og er jeg egentlig trygg på hvordan jeg skal håndtere en konflikt mellom to eller flere elever?

På dette punktet begynner Aksel Sandemoses ord å kime i bakhodet på meg: «Du skal ikke tro at du er noe.» Hvorfor er jeg lærer, egentlig, jeg er jo udugelig! Burde jeg bare bli en rømmelærer? For en drømmelærer, det er jeg jo tydeligvis ikke. Skulle jeg lest noen stillingsannonser?

Og så blir jeg sint!

Så kommer redningen: Kunnskapsdepartementet kan tydeligvis gi meg kompetanseheving! Jeg kan bare krysse av hva jeg trenger mer kunnskap om! Er det kanskje oppfølging av aktivitetsplikten, av utagerende eller særskilt sårbare elever? Eller muligens arbeid mot diskriminering, (digitale) krenkelser, mobbing og trakassering? Litt påfyll når det gjelder mangfolds- og relasjonskompetanse? Eller må vi rett og slett ta et lite kurs i stressmestring?

Man kan jo selvsagt velge å se på dette som vilje til å redde skolen. Men – helt ærlig – det føles mer som å gni utilstrekkeligheten inn i et allerede ganske desillusjonert lærersinn.

Og så blir jeg sint! Hvis poenget er å vise at man tar ansvaret for elevens opplæring og psykiske helse på alvor, er det ikke tvungen lønnsnemnd og det å skape dårlig samvittighet hos lærerne måten å gjøre det på.

Hør nå hva vi sier, da! Vi er faktisk lærere, vi har en utdannelse og vi vet stort sett hva som skal til! Det vi trenger er tid, færre elever pr. lærer og anerkjennelse for det vi gjør. Det må være på plass først, deretter kan vi snakke om kursing.

Det som skal til

Jeg kan ganske mye mer nå enn da jeg starta lærergjerninga mi, kunnskap som gjør at jeg kan ta ting mer på hælen og med større trygghet enn jeg gjorde som nyutdanna. Det heter å vokse i alder og visdom. Jeg er en bedre lærer nå fordi jeg har lengre erfaring. Belønninga for det er tvungen lønnsnemnd – med 2,3 prosent lønnsøkning i ei tid med 6,9 prosent inflasjon – og en arbeidsgiver som gir meg dårlig samvittighet og forteller meg at jeg er udugelig. Er det rart jeg leser jobbannonser?

Gi lærerne rammer som gir muligheter for å følge opp elevene slik det kreves, og gi erfarne lærere lønn så de ikke forsvinner! Bare slik kan skolen fortsette som den uunnværlige grunnpilaren den skal være i samfunnet vårt.