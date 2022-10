Vi kan lett få ned strømprisene ved å bygge pumpekraftverk

Vi kan bygge pumpekraftverk og bli et stort batteri. Det handler om at hvis vi kan importere billig kraft, kan vi snu generatorene i vannkraftverkene til å bli motorer.

Petter Kvinlaug Sivilingeniør, Mandal

STRØMPRIS: Politikerne mangler kunnskap om strømpriser, derfor får de dem ikke ned. Dessuten skylder de på krigen i Ukraina, selv om strømprisen steg før krigen startet.

Årsaken til høy strømpris i Europa er hovedsakelig det grønne skiftet. Så kom krigen i Ukraina og gjorde det hele verre. Det er ikke kablene til Europa som gjør strømprisen høy i Norge – det er bruken av dem. Vi kan importere billig kraft om natten og selge den for en dyr pris om dagen.

Vi kan bygge pumpekraftverk og bli et stort batteri. De fleste vet ikke hva pumpekraftverk går ut på. Det handler om at hvis vi kan importere billig kraft, kan vi snu generatorene i vannkraftverkene til å bli motorer. Dermed kan vi pumpe opp vann i magasinene når strømmen er billig. Så kan vi snu – og selge denne kraften når den er dyr. Dermed kan vi holde et fornuftig nivå i magasinene våre og være 100 prosent selvforsynte.

Pumpekraftverk har en virkningsgrad på ca. 80 prosent. Det betyr at hvis vi importerer strøm for 80 øre pr. KWH – og selger den for 1 krone – går regnskapet i null. Det er der noe av hemmeligheten ligger i Norges komparative fortrinn med strøm. Hvis vi bruker kablene riktig, importerer vi strøm fra Europa når den er billig, eller negativ. Da blir dette en milliardindustri for Norge. Det er der vi burde satse.

I stedet har uvitende politikere, støttet av en strømlobby som ser sitt snitt til å tjene milliarder, gått for en løsning som er elendig for det norske folk. De lager langtidsavtaler om eksport av strøm for en billig penge, i stedet for å tenke på at vi må importere strøm når den er billig og eksportere strøm når den er dyr

Det enkle prinsipp om at vi må ikke eksportere mer enn overskuddskraften vi har, ser ut til at har gått mange hus forbi.