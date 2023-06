La oss snakke ærlig om arbeids­livet og aldring!

KRONIKK: Fleksibilitet i arbeids­livet og læring for livet er løsningen for mange eldre i arbeids­livet.

Duger eldre i arbeids­livet? Det kommer an på jobben – og den enkelte.

Kolbjørn Kallesten Brønnick Professor i psykologi, UiS

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fredrik Fornes tok 14. juni opp et viktig tema som i de kommende årene vil bli enda viktigere: aldring og arbeid.

Han beskrev en høyt kompetent mor, 56 år gammel, som opplever at jobbsøknader ikke engang blir besvart, selv om hun har en god CV. Er det slik at man er uinteressant i arbeidsmarkedet dersom man har passert 50? Ifølge Fornes er det et paradoks at ledere vegrer seg for å ansette mennesker over 60, men samtidig uttrykker stor grad av tilfredshet med jobbytelsen til sine seniorer. Fornes maner til en vekkelse og mener Stavanger bør gå foran i å verdsette og rekruttere eldre arbeidstakere.

Les også Fredrik Fornes: «Vurder mennesker ut fra hva de kan, ikke hvor gamle de er!»

Grunnleggende

Jeg tror ikke på noen vekkelse her. Jeg tror på en ærlig dialog om hva aldring innebærer for arbeidsevne. At ledere uttrykker positive holdninger, men handler stikk i strid med de samme holdningene, har trolig grunner de ikke snakker høyt om. Hvis man ikke utforsker dette, vil man neppe forandre noe som helst.

Jeg vil spille inn noen perspektiver fra min egen fagbakgrunn fra nevropsykologi og aldringsforskning. Det er ingen grunn til å beskrive aldring som udelt positivt, men det finnes flere fordeler relatert til aldring, og her bør vi få et mer balansert perspektiv.

Noen grunnleggende premisser:

Ulike typer jobber krever ulike egenskaper av en arbeidstaker.

Arbeidstakere har ulike medfødte forutsetninger for ulike jobber.

Arbeidstakere utvikler sin kompetanse, mentale og fysiske egenskaper gjennom utdanning, livs- og arbeidserfaringer.

Aldring gir fysisk svekkelse, som igjen fører til mentale endringer, med ulikt tempo over tid for ulike mennesker.

Det fjerde punktet er grunnleggende; kroppen vår er ikke bygget for å vare. Allerede fra 20-årene begynner hjernen å krympe og nerveceller dør. Dette medfører svekkelse av mentale funksjoner, som f.eks. læringsevne, oppmerksomhet, fleksibilitet, hukommelse og reaksjonstid. Forandringene er ikke dramatiske fra år til år, men utvikles ubønnhørlig.

Så, omtrent fra 70-årsalderen, opplever noen akselerert svekkelse av hjernens funksjoner. I noen tilfeller er dette knyttet til utvikling av hjernesykdommer og demens, som er svekkelse av mentale funksjoner, som hukommelse, i en grad som medfører alvorlig funksjonssvikt.

Overgangen til demens er glidende. Hvis man var svært mentalt velfungerende før, kan man klare seg godt, selv om man svekkes betydelig i høy alder. Summen av dette er at vi alle har en svakere hjernehelse når vi er 80 enn som 20-åringer, men at det er svært stor variasjon mellom mennesker. Noen 80-åringer fungerer bedre enn enkelte 20-åringer, men dessverre har en betydelig andel 80-åringer demens, men ikke 20-åringer. Dette er et faktum.

Folk er født ulike,

og jo eldre vi blir,

jo mer ulike blir vi.

Kompensasjon og fleksibilitet

Hvis dette fjerde punktet var hele historien, ville det vært dystert, men heldigvis kompenserer man gjennom livsløpet ved at man lærer gjennom erfaring, som punkt tre omhandler. Man kan utvide sin kunnskap hele livet. Å bli ekspert på et felt krever ca. 10.000 timers erfaring. For jobber der man kan lære bedre jobbutførelse gjennom erfaring, kan man bli bedre gjennom hele livsløpet, vel å merke dersom jobben ikke krever ekstreme ting av reaksjonstid, oppmerksomhet, fleksibilitet osv. Et eksempel her kan være flygeledere, som i EU stort sett har pensjonsalder på 55 år, selv om jobben ikke er fysisk krevende.

Man kan også få problemer i høy alder dersom man har en jobb der gammel kunnskap ikke lenger er gyldig, siden det vil ta lengre tid å lære radikalt nye ferdigheter. Digitaliseringen rammer f.eks. eldre uforholdsmessig hardt. Motpolen er f.eks. en universitetsprofessor innen et fag der etablert kunnskap fremdeles er gyldig. Innen slike fag kan vi se god jobbytelse langt opp i 70-årene.

Hva slags implikasjoner har alt dette for arbeidsevne i høy alder? Jeg tenker et stikkord bør være fleksibilitet. Folk er født ulike, og jo eldre vi blir, jo mer ulike blir vi. To 75-åringer kan ha helt ulik helse og helt ulike mentale forutsetninger. To yrker kan ha helt ulike krav mentalt og fysisk og ulike krav til omstilling. Det betyr at vi burde ha en langt mer romslig ordning med tanke på pensjonsalder, hvis opparbeidet kunnskap fremdeles er gyldig. I enkelte andre yrker burde det være mulig å pensjonere seg tidligere enn nå.

Lederes dobbeltkommunikasjon, som Fredrik Fornes viste til, handler kanskje om at vi ikke har tatt en ærlig diskusjon om negative effekter av aldring for arbeid. En slik diskusjon kan føre til mye positivt. Vi kan få en vekkelse for å skape økt fleksibilitet for eldre. Kanskje kan eldre omstille seg til yrker der negative aldringseffekter betyr lite?

UiS tar ansvar i så måte og har temaet læring for livet i sin strategi. Det er et svar på denne utfordringen.