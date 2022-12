Vårt fantastiske helsestell og den problematiske framtida

DEBATT: Dagleg kan me lesa og høyra om problem i helsestellet vårt, om underkapasitet, om manglande oppfølging og om helsepersonell som slit seg ut. Kanskje kan det vera på sin plass å sjå på det som er positivt, men også på dei store utfordringane som ligg bare ein generasjon fram i tid.

Med alle nyvinningane på helsesektoren og det godt utbygde helsestellet me har i dag, er eg nokså sikker på at me nå lever i den beste tida, både sett bakover og sett framover i tid.

Helsejournalen til den enkelte er sikra av våre krav til personvern. Slik også med min journal, men eg har lite å skjula og opnar opp, for å syna kor fantastisk vårt helsestell er i dag.

For over 12 år sidan blei eg operert for prostatakreft. Eg merka sjølv ikkje noko til kreften på førehand, legen min den gongen tok PSA-blodprøve, og kreften blei oppdaga. Uproblematisk operasjon på SUS, og lite problem i ettertid.

For ni år sidan hadde eg ein bypass-operasjon, fem blodårer synte seg å vera tette, utan at eg hadde merka noko på førehand. Men fastlegen min oppdaga det på rutinekontroll. Operasjonen gjekk føre seg på Haukeland, og det har vore heilt problemfritt i ettertid.

I min kommune, Randaberg, fekk me den første institusjonen for eldre i 1960, Gamleheimen. Før det var dei gamle og sjuke heime og blei tekne vare på av familien her ute på bygda, mest til siste dag.

Me må balansera

For eit par månader sidan kollapsa eg ei natt, ambulanse til SUS og stor mobilisering for å finna ut kva dette var. Noko heilt uvanleg i min høge alder – 76 år – men diagnosen var epilepsi og medisinane ser ut til å verka hundre prosent. Samstundes fekk eg melding frå fastlegen min at PSA-verdien hadde stege på siste blodprøvane, og han rekvirerte PET-skanning for å sjå om det var spreiing av kreft til ymse organ. Det er heilt uvanleg at prostatakreft som såg ut til å vera historie, blussa opp etter 12 år. Normalt sluttar ein visstnok med oppfølgande PSA-blodprøvar etter fem år, men min fantastiske fastlege såg bort frå det, og følgde opp. Og spreiinga blei oppdaga tidleg, noko som er svært viktig.

Så har det vore ymse innkallingar til SUS etter skanninga for oppfølging og informasjon, og stråling vil starta i løpet av kort tid. Alt tyder på at dette skal gå bra. Det eg ville med denne forteljinga, var å melda om det fantastiske helsestellet me har i dag, frå fastlege, til sjukehusa, med hardt arbeidande og venleg personale i alle ledd. Utruleg positive opplevingar i situasjonar som kan opplevast som krevjande. Så forstår eg av medieoppslag at andre kan ha mindre positive opplevingar, men me må prøva å få balanse og også få fram det positive, som eg er trygg på dei fleste opplever.

Ei særs krevjande framtid

Med alle nyvinningane på helsesektoren og det godt utbygde helsestellet me har i dag, er eg nokså sikker på at me nå lever i den beste tida, både sett bakover og sett framover i tid. I min kommune, Randaberg, fekk me den første institusjonen for eldre i 1960, Gamleheimen. Før det var dei gamle og sjuke heime og blei tekne vare på av familien her ute på bygda, mest til siste dag. Dei demente blei nemnde som ’åreforkalka’ og budde også heime på garden. Me korkje kan eller vil tilbake til denne tida, men for å setja pris på nåtida, og å kunna vurdera løysingar i framtida, er det greitt å kjenna litt til fortida.

Eg har sett prognosar for 2050 som seier at det då vil vera seks gonger så mange over 90 år som i dag, og talet demente vil dobla seg frå 100.000 til 200.000. Samstundes vil den yrkesaktive delen av folket gå ned og me vil ikkje ha kapasitet til å utdanna helsepersonell for å halda alle slag tilbod på helsetenester som i dag.

Sjølvsagt må det finnast løysingar for å gi akseptabelt helsetilbod, men det blir særs krevjande å få samspelet mellom helseinstitusjonar, heimehjelp, teknologi, frivillige og ikkje minst pårørande til å gå opp. Krava må nok justerast noko. Etter mitt syn hastar det med å gå djupare inn i desse problemstillingane. Og det vil i alle høve vera viktig til ei kvar tid å setja pris på og gi uttrykk for det, det fantastiske helsestellet me har i dag – ikkje minst for å sikra at dei som arbeider der i dag, held ut.