Gondolbane i Svandalen? Nei, takk!

DEBATT: Å byggja gondolbane i skitrekket i Svandalen vil føra til dei største naturinngrep i Saida sidan neddemminga av Slettdalen og Berdalen på 1950-talet.

Innsendaren meiner planane om gondolbane i Svandalen bør stoppast av omsyn til natur og miljø.

Tore Næss Øye Saudasjøen

Eg las nyleg i lokalavisa Ryfylke at kommunen vil satsa meir på klima og miljø, noko eg meiner er eit framifrå tiltak.

Varaordføraren ønsker seg debatt, mellom anna om gondolbane i Svandalen. Sidan eg er lokalkjent i området for gondolplanane, vil eg koma med nokre synspunkt, med utgangspunkt i ei konsekvensutgreiing for området. I høve utarbeiding av områdeplanen for Svandalen med gondol og utviding av området til heilårsdestinasjon for turisme, vart det bestilt ei konsekvensutgreiing for området. Denne blei laga sommaren 2022 av Rådgivende Biologer AS, og er utgjeven nå.

Rapporten er negativ

Rapporten konkluderer med at den samla konsekvensen for miljø og naturmangfald av ein gondol, er negativ. Det står mellom anna at området Botnane til Botnanuten vil få store miljøskadar, det same gjeld Djuvsbotnområdet.

Oppdraget til biologane skulle berre handla om områdeplanen for Svandalen og har ikkje gått utanom denne, men ei betydeleg auke av turisme i området vil sjølvsagt også påverka randsona i ei viss grad. Dette har også biologane nemnt i rapporten.

Regjeringa Støre har peika ut dei tre største miljøutfordringane i verda. Desse er klimaendringar, tap av natur og forureining. Proposisjonen der dette står blei godkjent i statsråd i haust, med kongen til stades.

Nokre veker seinare i desember 2022 samlast representantar frå store delar av jordkloden seg i Montreal i Canada for å drøfta utkast til eit regelverk som kan hjelpa oss å ta betre vare på naturen og det biologiske mangfaldet, FN sitt naturtoppmøte COP15.

Vil ein hoppa bukk over rapporten?

Deltakarane lukkast i ei viss grad med å foreslå regler for bruk av naturen for å bevara mest mogleg av naturen og det biologiske mangfaldet globalt. Førre gong ein prøvde på det same, tok det seks år å greia ut køyrereglar som seinare har vore delvis praktisert. Denne gongen var vel utsendingane meir samde om å starta straks, då tida fort går frå ein.

Spørsmålet er vel då om politikarane vil gå på akkord med konsekvensanalysen? Vil dei gå for bygging av gondol med den utvida infrastruktur som er planlagt med formål om heilårsdrift? Eller vil dei folkevalde heller halda fram med å støtta skitrekket med den infrastruktur slik den er i dag?

I føre var prinsippet, som er nedfelt i forureiningslova, naturmangfaldlova, kulturminnelova og svaldbardmiljølova står det at dersom det er fare for at ein aktivitet kan skade miljøet, skal ein ta gjere tiltak for å unngå slik skade, eller la vere å gjennomføre aktiviteten.