Gjør som Rogaland brann og redning, reduser kreftfaren blant de ansatte!

DEBATT: Brannfolk og feiere går på jobb hver dag, vel vitende om at de utsetter seg for kreftrisiko. I 2022 skulle man tro at dette ikke er tilfelle for noen arbeidstakere, men hvert år får rundt 1100 personer i Norge yrkesrelatert kreft.

Brannfolk og feiere tar vare på oss. Da er det rett og rimelig at vi alle gjør det vi kan for å også ivareta dem.

Camilla Gram Distriktsleder, Kreftforeningen i Stavanger

Brannfolk og feiere er blant de mest utsatte og topper den vonde statistikken. Det må landets kommuner gjøre noe med. Som arbeidsgiver har de et særskilt ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

Rogaland Brann og Redning IKS har gjort nettopp det. Det siste året har de gjennomført den interne holdningskampanjen «Rene brannfolk og feiere», med mål om økt kunnskap om helseskader brannfolk og feiere er utsatt for, som følge av eksponering for farlige stoffer.

Ved å belyse et nytt tema hver måned i tolv måneder, har de ønsket å bidra til kompetanseheving om hvordan man best kan ivareta både egen og andres helse i jobbsammenheng. Kreftforeningen mener dette er et eksempel til etterfølgelse, og oppfordrer andre kommuner til å gjøre det samme.

Det å bygge sikkerhetskultur på arbeidsplassen er et viktig tiltak for å forebygge kreft, og vi vet mange tilfeller kan unngås med tilstrekkelig opplæring, gode HMS-rutiner og riktig bruk av verneutstyr.

Tidligere har det vært status å gå rundt med sot i ansiktet og skitne klær etter en brann. De siste årene har det heldigvis skjedd en kulturendring, i takt med økt forskning og ny kunnskap. Denne kulturendringen kommer ikke gratis. Rogaland Brann og Redning har, sammen med blant annet organisasjonen Brannmenn mot kreft, bidratt med et viktig stykke arbeid for å redusere risiko i brannkonstabelyrket.

Det stilles i dag strenge krav til kommunene om hvordan de som arbeidsgiver skal legge til rette for en trygg og sikker arbeidsplass for brannmenn. Men altfor mange kommuner etterlever ikke lov og forskrift. Avvik forklares gjerne med mangel på penger, og vi forstår det gjøres vanskelige prioriteringer i kommunene om hvor pengene skal benyttes. Men ingen har råd til å tape liv.

I tillegg til å sikre et godt fysisk arbeidsmiljø på brannstasjonene, er informasjonskampanjer som «Rene brannfolk og feiere» et rimelig og effektivt tiltak for å redusere risiko for kreft. Brannfolk og feiere tar vare på oss. Da er det rett og rimelig at vi alle gjør det vi kan for å også ivareta dem.