Å kunna styra kronekursen sjølv er viktig

Anders M. Andersen Stavanger

DEBATT: At Venstre vil inn i EU har vi visst ei stund. Forklaringa Venstre-leiar Melby kjem med er derimot uventa; at kronekursen er for låg. Det skulle då vera velkjent at låg kronekurs er avgjerande vilkår for eksporten og at norsk eksportsuksess kjem av kronekursen.

Etter finanskrisa i 2009 såg det stygt ut for eksporten. Då kunne regjeringa og Noregs Bank devaluera krona med 20 prosent. Utanfor EU står vi heilt fritt til å gjera det. Og det kan gjerast frå den eine dagen til den andre. EØS rører heller ikkje ved det. Med EU-medlemskap blir vi fastlåste til euro og den høge fastkursen den europeiske sentralbanken og Tyskland heile tida held fast på; til stor skade for dei sørlege EU-landa.

Skulle vi ein gong få bruk for det, kan vi fritt og kva dag som helst skriva opp kursen. Vi kan òg, om det passar oss, ha flytande kronekurs.

Det Venstre-leiaren tek opp er ein av dei viktigaste grunnane til å stå utanfor unionen. Klokt nok uttalar Melby at før saka kan bli aktuell må kunnskapen «oppdaterast». Då må Venstre få med seg det Grunnlova seier, at suverenitet kan Stortinget berre gje få oss på eit sakleg avgrensa område. Som alle veit, er unionen ikkje lenger eit avgrensa saksområde.

Det er nødvendig å vera klar over kva som gjer at landet vårt står så mykje sterkare enn alle andre land i Europa. Det er ressursane i dei enorme havområda, som er mange gonger større enn fastlandet. Ved medlemskap i EU blir alle norske havområde EU-hav, der vi ingen rettar har framføre alle andre. Det er eksporten frå havområda vi lever av. Difor kan vi aldri greia oss så godt innanfor som vi gjer utanfor EU.