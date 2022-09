Vind- og solkraft er i ferd med å bli mer stabilt

DEBATT: I dag gjør en stor andel vind. og solkraft nettet ustabilt, men lovende tiltak er på gang. Dermed er bildet ikke så svart som Kjell Traa skrev i innlegget der han tar til orde for kjernekraft.

En forskergruppe med spisskompetanse på feltet har utviklet en modell for å gjøre sol- og vindkraft til nett-stabiliserende enheter. Man er godt fornøyd med resultatene fra tester.

Per Thorvik Sandnes

Tyskland har allerede en stor andel fornybar strøm. De er blant de beste i Europa på driftssikkerhet. Siste oppdaterte årsstatistikk for 2020 ga ny rekord med lave 10,73 minutters utkobling i snitt. Dette året var fornybar-andelen 50,2 prosent.

Lovende funn

Traa påpeker at et konvensjonelt kraftsystem med tunge maskiner i bevegelse gir stabilitet i strømnettet. Strøm fra sol- og vindparker gjør det mer komplisert å holde stabil frekvens og spenning. Dette er en anerkjent utfordring som teknologene tar på alvor. Tyskland hevder imidlertid å ha funnet en langsiktig og god løsning gjennom prosjektet Netzregelung 2.0 som ble startet i 2018.

En forskergruppe med spisskompetanse på feltet har utviklet en modell for å gjøre sol- og vindkraft til nett-stabiliserende enheter. Man er godt fornøyd med resultatene fra tester og simuleringer som ble lagt fram i juli 2022. Det mest sentrale grepet er å bruke invertere og omformere tilknyttet fornybar kraftproduksjon for å skape stabiliteten som tunge maskiner gjør i dag. Forskergruppa har vært under ledelse av dr.ing. Philipp Strauss fra Fraunhofer Forskningsenhet og dr.ing. Bernd Engel, Braunschweig Tekniske Universitet. Med seg har de eksperter fra nettselskaper, teknologiselskaper og kraftprodusenter.

Løsningen nærmer seg

En forskergruppe I USA har kommet fram til en tilsvarende løsning. Dette var et fellesprosjekt mellom teknologiprodusenten General Electric og et statlig forskningssenter. «Vi har vist et en vanlig gruppe vindturbiner kan gi den samme stabiliteten på spenning og frekvens som ofte er ivaretatt av fossile kraftanlegg, sa NREL sjefingeniør Vahan Gevorgian.»

Det er allerede tatt i bruk andre tilnærminger for å ivareta nett-stabilitet ved utbygging av fornybar strøm. Et eksempel er store synkrone kondensatorer fra Siemens med et stort svinghjul som en del av pakken. Irland bygger en slik løsning med Siemens-teknologi. Selskapet deltar i lignende prosjekter i UK innen National Grid Stability Pathfinder Programme Phase 2. Teknologene mener at de i dag forstår hvordan de skal ivareta stabiliteten i framtidas kraftnett basert på mye vind- og solkraft.