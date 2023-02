Med Frp ved roret får Sandnes aldri et kulturkvartal

DEBATT: Kommunestyret i Sandnes behandlet nylig en sak som viste muligheter og visjoner for et kulturkvartal, som trolig er mer urealistisk enn realistisk. Kultur er viktig, men for Frp er det ikke viktigst. Kultur er kjekt, men for oss i Frp er det ikke kjekkest.

Kvartalene rundt Kinokino, helt til venstre i illustrasjonen, bør fylles med kultur, ifølge en ny rapport.

Kristoffer Birkedal Leder, utvalg for oppvekst i Sandnes (Frp)

Jeg registrere at flere partier skal ha både kulturkvartal og alle skal få alt og mye mer enn før, men da må vi jo spørre: Hvem skal da betale? Hvor skal det kuttes? Er det skolen på Riska som skal nedskaleres? Er det idrettslagene på Riska som skal få en mini-hall? Er det sentrumsskolene som ikke skal rustes opp?

Heller nye skoler og sykehjem

For på slutten av dagen, så må regningen betales, og den betales enten av å redusere andre investeringer i skole og helse, eller ved å øke inntektene. Flere partier fronter eiendomsskatt som løsning for å betale, men noen partier er både mot eiendomsskatt og for kulturkvartal.

Jeg skal være helt ærlig, det blir nok ingen kulturhovedstad i Sandnes med Frp ved roret, men det blir nye skoler. Det blir nok ingen kulturhovedstad av Sandnes når Frp er med, men det blir sykehjem til de som trenger det. Det blir nok ingen kulturhovedstad i Sandnes med Frp ved roret, men det blir bedre tjenester og lave kommunale avgifter. Vi skal gjøre som Sandnes har gjort de siste 12 årene, og det er å satse på kultur for de minste. Det er barn og unge som skal prioriteres.

Politikk handler om å prioritere og for oss i Frp skal vi prioritere det viktigste først. Det innebærer at vi ser på tjenestene til innbyggerne og ikke festene til elitene. Det er barn og unge som skal prioriteres og det er de eldre.

Frp åpner selvfølgelig for å tenke nytt om biblioteket og det er vel kanskje det viktigste vi kan ta med fra rapporten som ble fremlagt.

Biblioteket er bra

Biblioteker er en møteplass for alle aldre og gjør enn samfunnskritiske oppgave ved å gjøre informasjon og litteratur tilgjengelig for alle. Det handler ikke om å ha råd, det handle ikke om inntektene til mor eller far, biblioteket er en arena for alle, uansett bakgrunn og forutsetninger.

Frp skal prioritere skole på Riska, idrettshall på Riska, de nye sentrumsskolene skal få en overhaling. Det er noen år siden vi var kulturhovedstad, og det blir nok mange år til vi blir det igjen. For Fremskrittspartiet er det viktigere med sykepleiere, helsefagarbeider, lærere, skoler, barnehage og sykehjem. I år er det valg og når du som innbygger i Sandnes skal avgjøre hvem du skal stemme på, skal du kunne være trygg på at å stemme Frp betyr å stemme for å prioritere det viktigste først, det er vi som er garantisten mot eiendomsskatt.