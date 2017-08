Det er feil at Høyre har ansvaret for at bostøtten svekkes

Turid Nygård fra Randaberg har et debattinnlegg 10. august der hun antyder at Høyre har ansvaret for bostøtten svekkes.

Feil

Dette er feil, men endringene trådte i kraft under sittende regjering. Dette kan for noen høres innviklet ut, men det som er saken, er at uførereformen ble vedtatt 12.12.2011. Da hadde vi rød-grønn flertallregjering. De stemte i mot følgende mindretallsforslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 1 fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti: «Stortinget ber regjeringen legge frem en helhetlig gjennomgang av bostøtteordningen i god tid før ikrafttredelse av ny uføretrygd.» Voteringsoversikten viser at 47 stemte for forslaget, mens 50 stemte mot. Så forslaget ble ikke vedtatt.

I tillegg skal det sies at uførereformen trådte i kraft under sittende regjering nærmere bestemt 01.01.2015 så her har ikke sittende regjering noe ansvar.

Godsak i valgkampen

Det Jan Tore Sanner og regjeringen derimot må ta ansvaret for, er at de ikke fremmet forslaget på nytt etter regjeringsskifte for da ville de ganske sikkert fått støtte fra enten KrF eller Venstre og dermed hadde man unngått at mange har tapt penger, og regjeringen ville hatt en god sak i valgkampen men den gang ei.