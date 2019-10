Hodeløs pengebruk i Bymiljøpakken

På nyåret skal byggingen av busstraseen på Gausel starte opp. Det er i alle fall det som er tenkt. I den forbindelse skal det bygges en undergang i Gausel sentrum. Statens vegvesen mener det er viktig med en «tur-akse» mellom østsiden og vestsiden av fylkesvei 44. Undergangen bygges ikke for skolebarn eller busskjørere da de allerede er ivaretatt.

Det de ikke har tatt med i vurderingen, er at veiene de skal knytte sammen, ikke brukes av turgåere. Sølvspennveien og Teglverksbakken er smale asfaltarmer i etablerte boligområder. En undergang vil ikke endre på det. Det verste er derimot at de ikke har klart å utforme undergangen universelt. Det innebærer at for eksempel personer som bruker rullestol, personer med barnevogn eller syklende i liten grad kan benytte seg av undergangen.

Vil bli et stengsel

Vi vil påstå at en undergang vil gjøre det motsatte av intensjonen. For enkelte grupper vil undergangen bli et stengsel. På begge sider av fylkesvei 44 skal det kun bygges trapper opp fra undergangen til fylkesveien og ingen ramper. På østsiden av fylkesveien vil det i tillegg ikke la seg gjøre å komme ned i undergangen eller ned Teglverksbakken. Det innebærer at personer som er avhengig av ramper verken vil komme seg opp fra undergangen eller ned fra fylkesveien. Det vil bli en betydelig økning i uheldige kryssinger over veibanen. Det kan føre til økt antall ulykker. Det betyr at det må være fotgjengerfelt slik det er i dag, og en undergang vil da ikke bare bli unødvendig, men også overflødig.

Undergangen i Gausel sentrum skal altså ikke bli universelt utformet slik det i Statens vegvesens prosjekter er et krav om. Snarere tvert imot. Det som i utgangspunktet er en unødvendig undergang, vil i tillegg virke mot sin hensikt og hindre fri ferdsel for rampeavhengige. Når tanken om en undergang baserer seg på at det skal tilrettelegges for turgåere, blir dette helt hodeløst. Dersom det etableres en undergang, vil en være avhengig av fotgjengerfelt i tillegg. Undergangen bygges dermed kun for et fåtall turgåere.

Behold eksisterende gangfelt

Underganger er svært kostbare og tidkrevende å bygge. Busstraseen vil kunne stå ferdig langt tidligere om slike meningsløse og pompøse prosjekt tas ut av planen. Bompengene som dras inn må brukes fornuftig til beste for alle. Og da mener vi alle, ikke bare for de som klarer seg uten universell utforming. Fotgjengerfeltet som er der i dag, er nødvendig, funksjonelt, kan benyttes av alle og må derfor beholdes.