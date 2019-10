Kutt i AAP rammer sårbare unge

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) skrev i sitt debattinnlegg i Aftenbladet 9.10. at unge mottakere av arbeidsavklaringspenger har større sjanse for å falle utenfor arbeidslivet. Hun understreket videre at ulike Nav-tiltak kan være med på å gi dem arbeid.

Mange ungdommer som går på arbeidsavklaringspenger (AAP), har ikke fullført videregående skole og har ulike helsemessige utfordringer. For meg blir det vanskelig å forstå at man kan sammenligne disse ungdommene med velfungerende ungdom med fullført skolegang. Det å ta fra dem deler av AAP vil gjøre at disse ungdommene får en enda vanskeligere hverdag.

Sammensatte utfordringer

Hvem er disse unge som går på AAP? En del unge er ute av arbeidslivet for en kortere periode. Andre sliter med psykiske lidelser og vansker. Noen har nedsatt funksjonsevne, er rusavhengige og har andre diagnoser. Deres utfordringer er sammensatte, og ofte har flere offentlige og private instanser vært inne for å støtte enkeltindividet. Dette er en sårbar gruppe med med lite ressurser, og vil kreve mye støtte og hjelp i en inkluderingssituasjon på en arbeidsplass.

Regjeringen ønsker å få disse i jobb gjennom en tettere oppfølging av den enkelte i Nav-systemet. Dette vil kreve økt kompetanse hos de Nav-ansatte. De må kartlegge hvilke evner og utfordringer den unge har, for å finne hvilket arbeid den unge er i stand til å stå i.

Kompetanseløft

Skal dette lykkes, må Nav-systemet jobbe systematisk med å hente inn informasjon fra hele hjelpeapparatet til den unge arbeidssøkeren. De må deretter få karriereveiledning av høy kvalitet, noe som vil kreve et kompetanseløft hos de ansatte. I disse dager er det lagt fram et forslag til et nytt Kvalitetsrammeverk for karriereveileding i Norge der NAV-ansatte er en viktig målgruppe.

Hvordan skal man lykkes i å få flere bedrifter til å ta imot ungdommene? Regjeringen er avhengig av at mange bedrifter ønsker å ta imot dem. Dette vil kreve en stor arbeidslivsdugnad, og regjeringen bør støtte disse bedriftene med økte ressurser i form av pengestøtte og økt kompetanse.

Mitt inntrykk er at mange bedrifter vegrer seg mot å ta imot, fordi dette vil kreve både tid og ressurser fra dem. Ungdommene vil kreve en omfattende oppfølging, og dette kan gjøres ved at en fadder tar imot og følger dem tett opp. Denne fadderordningen er nødvendig for å sikre sårbar ungdom trygghet i hvordan utføre arbeidsoppgavene og fungere i en bedrift. Mange bedrifter er i dag opptatt av å merkevare sin virksomhet med at de bidrar i samfunnet, det å hjelpe en sårbar ungdom med jobb vil være et viktig samfunnsansvar.

Må stille krav

Myndighetene bør stille krav til de bedriftene som vil inkludere ungdom på AAP. Det er viktig at man sørger for at alle tiltakene som er igangsatt, er av god kvalitet, men dette må ivaretas uten at arbeidsavklarings-pengene blir redusert!