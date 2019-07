Spørsmål 1: Hvor lenge bør det være lov å skjenke alkohol på utesteder?

Hele 70-80 prosent av de som er innblandet i voldelige situasjoner er påvirket av alkohol. Små endringer i skjenketiden gir en tydelig nedgang i utelivsvolden. Innskrenkning av skjenketiden kan derfor være et svært effektivt tiltak for å redusere vold og utrygghet. Lengre skjenketider er heller ikke et folkekrav: Seks av ti mener maksimaltiden for servering av alkohol på skjenkesteder bør være kl. 02.00, eller tidligere, ifølge en undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Actis tidligere i år.

Spørsmål 2: Hvordan skal vi sørge for flere alkoholfrie arenaer?

En undersøkelse fra 2016 viser at 75 prosent av nordmenn ønsker seg flere alkoholfrie arenaer. Rundt 90 000 barn vokser opp i et hjem der minst en av foreldrene drikker for mye. For disse barna er det viktig at det finnes arenaer der de skjermes for voksnes alkoholbruk. Områder som idrettsarrangementer og bibliotek bør være alkoholfrie, fordi dette er steder og tilstelninger som skal være hyggelige og inkluderende for hele familien.

Spørsmål 3: Hvordan skal vi sørge for bedre alderskontroll ved salg av alkohol i butikk?

Ifølge ungdomsorganisasjonen Juvente selger én av fem butikker alkohol til mindreårige. Ungdom er mer sårbare for negative konsekvenser av alkoholinntak enn voksne, både fysisk, men også for å bli skadet eller oppleve alvorlige hendelser som vold og seksuelle overgrep. Derfor er det viktig å få bedre kontrollrutiner ved salg av alkohol.

Spørsmål 4: Hvordan skal vi sikre attraktive og billige fritidstilbud for unge?

Å skape trygge oppvekstmiljøer forebygger rusproblematikk, og er en av kommunens hovedoppgaver. Erfaringen fra andre land som har hatt suksess i sitt forebyggende arbeid, viser at gode aktivitetstilbud er en av faktorene som virker beskyttende på ungdoms rusbruk. Vi trenger lokalpolitikere som bygger fritidsklubber, idrettsanlegg og satser på kulturtilbud til barn og unge. Spør om din kommune kan låne ut den lokale idrettshallen gratis, eller undersøk om det finnes et tilbud som gir redusert pris på fritids- og kulturaktiviteter.

Spørsmål 5: Deler min kommune ut rent brukerutstyr til rusavhengige som trenger det?

Utdeling av rent brukerutstyr er et viktig skadereduserende tiltak, og er viktig for å hindre spredning av sykdommer som spres gjennom sprøytedeling. En kartlegging for Helsedirektoratet viser at nær én av fire av de kartlagte personene som injiserer rusmidler, bor i kommuner som ikke deler ut injiseringsutstyr. 19 av de større kommunene med en relativt omfattende rusproblematikk deler ikke ut utstyr for injisering. Kommunene har anledning til å gjøre rent utstyr tilgjengelig for enkeltbrukere på legesentre, gjennom hjemmetjenestene eller på andre måter. Å dele ut rent utstyr kan også være et inngangspunkt for å komme i kontakt med personer som ellers kan forsvinne ut av kontakten med helsetjenestene.

Lykke til med å gjøre det viktige viktigst og løfte ruspolitikken i årets valgkamp!