Vi har et sosialt ansvar for å unngå at medmennesker havner i et gjeldskaos de aldri kommer seg utav. Én for alle, alle for én. Om for mange pådrar seg en gjeld de ikke klarer å betjene, er det heller ikke bare den enkeltes problem. Da er det i høyeste grad et problem for hele Rogaland, Norge og vår økonomi – for oss alle. Den forrige globale finanskrisen viste oss at gjeld ikke er til å spøke med.

113 milliarder kroner

Veksten i forbrukslån gir grunn til bekymring. Den har over flere år vært dobbelt så høy som veksten i folks samlede gjeld. I fjor hadde nordmenn forbrukslån for 113 milliarder kroner og det utgjør en stadig større del av renteutgiftene i norske hjem.

Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen tar utfordringene på alvor. Vi må skjerme forbrukeren og har derfor forbudt den mest aggressive markedsføringen. Vi gir forbrukeren bedre oversikt ved at all utestående gjeld skal vise på fakturaen. Vi strammer inn på hvem bankene kan låne ut til, og bankene må bære mer av risikoen for utlånene sine. Tiltakene må følges opp med strenge sanksjoner når det avdekkes brudd.

Forbrukervernet skal styrkes. 1. juli kommer gjeldsregisteret, som vil vise folks usikrede gjeld. Det vil gjøre det lettere for bankene å gjøre en god kredittvurdering og vanskeligere å gi ut forbrukslån til folk som ikke kan betjene dem. Det vil også gi forbrukeren bedre oversikt over egen økonomi. Det er bra at de fire ikke-sosialistiske partiene også vil vurdere å få inn annen gjeld i registeret, slik at det blir et enda mer oversiktlig og treffsikkert verktøy.

Vurderer fortløpende nye tiltak

Regjeringen har gjort mye for å stramme inn, men vi er definitivt ikke ferdig. Om veksten i forbrukslån fortsetter, må vi forløpende vurdere nye tiltak. Det handler om å ta vare på medmennesker i en vanskelig situasjon og Norges økonomi. Én for alle, alle for én.