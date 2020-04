Regjeringen må hjelpe motoren i norsk økonomi

DEBATT: Det er avgjørende for sysselsettingen i hele Norge at olje- og gassnæringen og leverandørindustrien klarer seg gjennom koronakrisen. Regjeringen må få på plass virkemidler som stimulerer til investeringer, så raskt som mulig.

«Olje- og gasselskapene må få utsatt skatt på investeringer. Bedriftene må få fradrag for hele investeringskostnaden når investeringen foretas, i stedet for at investeringen avskrives over flere år», skriver Ole Erik Almlid i NHO. Foto: Jon Ingemundsen

Ole Erik Almlid Adm. dir. i NHO

Olje- og gassnæringen er, i likhet med en rekke andre næringer, hardt rammet av koronakrisen. Næringen rammes dobbelt da koronakrisen kom samtidig med et kraftig oljeprisfall.

I NHOs ferske medlemsundersøkelse svarer 80 prosent av bedriftene i Norsk olje og gass, at de har lavere etterspørsel. 37 prosent av bedriftene har gjennomført permitteringer, og 60 prosent svarer at det kan bli aktuelt å permittere om kort tid. Dette er resultater av koronaviruset alene – bedriftene har ikke kommentert konsekvensene av oljeprisfallet i undersøkelsen.

Innen olje og gass var det planlagt feltinvesteringer på mellom 145–150 milliarder i år. Beregninger viser allerede nå en mulig reduksjon i investeringer på 10 prosent. Samtidig er det sannsynlig at aktiviteten knyttet til leting også vil bli mindre, slik vi så ved sist oljeprisfall.

På tre uker har 31.000 ansatte i Rogaland fått permitteringsvarsel.

Grunnlaget for framtidens næringsliv

Langs hele kysten er arbeidsplasser i industrien, i teknologiselskaper og i maritime næringer i fare. De er avhengige av olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel. Dette er verdikjeder proppfulle av kompetanse vi trenger. Kompetanse som legger grunnlaget for morgendagens klima- og energiløsninger, og fremtidens næringsliv.

I Rogaland er krisen tydelig. På tre uker har 31.000 ansatte i Rogaland fått permitteringsvarsel. I NHOs medlemsundersøkelse svarte nært 70 prosent av bedriftene i fylket at det kan være aktuelt å permittere om kort tid.

Forrige tirsdag la Stortinget frem nye krisetiltak for næringslivet. De ba regjeringen vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri.

NHO kjemper iherdig for det samme.

Olje- og gasselskapene må få utsatt skatt på investeringer. Bedriftene må få fradrag for hele investeringskostnaden når investeringen foretas, i stedet for at investeringen avskrives over flere år. Det vil gi bedriftene likviditet, og legge til rette for investeringer, uten at staten mister inntekter over tid.

Leverandørindustrien er allerede skåret til beinet etter forrige krise. De har ikke mulighet til å komme gjennom denne krisen på egen hånd.

Må skje raskt

Det er nærmere 225.000 som arbeider direkte eller indirekte i olje- og gassnæringen i Norge. Ringvirkninger i olje- og gassnæringen forplanter seg over hele Norge, og i hele den norske økonomien. Det er avgjørende at regjeringen følger opp, og at de gjør dette raskt. Nå handler det om å redde arbeidsplasser.