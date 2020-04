Norge trenger mer målrettede tiltak for olja enn oljeskatt

OLJEBRANSJEN: Ingen er tjent med en fortelling om at alt blir som før bare den mest akutte krisa glir over, aller minst de som jobber i olja selv.

Kari Elisabeth Kaski Finanspolitisk talsperson, SV

På tirsdag avla Stavanger Aftenblad SVs politikk overfor oljeindustrien en visitt på lederplass. Dessverre lider lederen under den samme sviktende logikken som oljeselskapene lobbyister nå gjør seg til talsperson for.

Ingen, og aller minst de som jobber i olja selv, er tjent med en fortelling om at alt blir som før bare den mest akutte krisa glir over.

Grunnleggende problemer

Oljeindustrien møter i realiteten tre sjokk samtidig. Også de, i likhet med resten av samfunnet og næringsliv, rammes hardt av de strenge smittevernstiltakene.

Men olja merker også et dramatisk etterspørsel- og oljeprisfall. Noe er drevet av den pågående konflikten mellom Saudi-Arabia og Russland, noe er drevet av krisen i verdensøkonomien som følge av pandemien, men noe er også drevet av at verden er inne i en stor energiomlegging.

Det er verdt å minne om at oljeservicebransjen slet med å skaffe seg kapital lenge før koronaen traff landet.

Tilbake til hvilken normal?

Det dummeste vi som samfunn gjør nå, er å tro at så fort pandemien er slått tilbake ,så vil alt gå tilbake til normalen, og at vi vil være en oljenasjon som tidligere. Når pengene nå sitter så løst som de gjør, og når villigheta til å satse stort er så stor, må vi sørge for at pengene går til å gjøre Norge klar for framtida. Derfor advarer SV nå mot å lempe på oljeskatteregimet og redusere selskapenes skatteregning.

Det bør gjøre inntrykk når både Finansdepartementet og flere ledende økonomer og analytikere er ute og advarer mot oljeselskapenes skatteforslag. Finansdepartementet skriver om forslaget at «selskapene ville få sterke insentiv til å gjennomføre ulønnsomme investeringer». Vi risikerer å bruke fellesskapets ressurser på å overinvesteringer og bygge ut ulønnsomme felt for staten i stedet for å bygge nye næringer.

Flere mulige tiltak

Dette handler ikke om å la de ansatte i oljeindustrien og leverandørbransjen miste jobben. Tvert imot handler det om å sikre dem jobb, nå og på sikt.

Derfor foreslår SV en forsering av elektrifisering av sokkelen. En raskere utbygging av havvind, satsing på karbonfangst og -lagring, og utvikling av en grønn maritim sektor er eksempler på prosjekter som staten må komme i gang med.

I tillegg til plugging av oljebrønner og økt satsing på vedlikeholdsprosjekter offshore. Prosjekter som også vil styrke leverandørindustrien.

Alt dette kan gjøres mye mer målrettet enn et skatteunntak uten kontroll som vi ikke vet om vil gi arbeidsplasser eller bare kapital til selskaper som så forlater sokkelen.