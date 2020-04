Forvaltes kommunenes ressurser riktig i krisen?

DEBATT: Er det fornuftig krisehåndtering at kommunene allerede nå flytter ulike faggrupper innenfor helse til helt andre arbeidsoppgaver enn de utfører til vanlig?

«Jeg savner klare og tydelige retningslinjer fra myndighetene på hvordan ulike yrkesgrupper innenfor helse skal og bør brukes i den tiden vi nå er midt inne i», skriver Linda Susanne Krüger. Foto: Illustrasjonsbilde/Scanpix

Linda Susanne Krüger Sykepleier, Stavanger

I en krise bidrar alle der det er behov, på tvers av kompetanseområder. Alle gjør sitt for å få samfunnet til å holde sammen. Kriser krever både handlingskraft og endringsvilje, og proaktivitet i den grad det er mulig. Det innebærer flytting av kompetanse, omdisponering av ressurser og hurtige beslutninger.

Er det fornuftig krisehåndtering at kommunene allerede nå flytter ulike faggrupper innenfor helse til helt andre arbeidsoppgaver enn de utfører til vanlig? Sagt på en finere måte; forvaltes kommunenes ressurser, eller humankapital om du vil, på en tilfredsstillende måte i den fasen av krisen som vi er i nå? Eller ser kommunene en gylden mulighet til å hente inn arbeidskraft på en enkel måte i koronatidens navn?

Holder hjulene i gang

Det er en merkelig tid vi lever i nå. Hverdagen slik vi husker den for noen uker siden føles fjern, nesten litt uvirkelig. Mange av oss har måttet snu på femøringen, både når det handler om eget arbeid eller barnas barnehage- eller skolehverdag. Vi har måttet finne opp nye måter å jobbe på, mange av oss har blitt bestevenn med Skype og Teams. Vi holder hjulene i gang, og bidrar på best mulig måte i dugnaden, som regjeringen har bedt oss om å gjøre.

Men det er bekymringsfullt når flere yrkesgrupper blir satt til helt andre oppgaver enn det de er utdannet til, i en fase der trykket på helseinstitusjonene absolutt ikke bør være uhåndterbar. I Sandnes, Klepp, Time og Hå kommuner blir nå helsesykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter satt inn i turnuser på ulike institusjoner, boliger og legevakt.

Stavanger har hentet inn hundrevis frivillige til å bidra i tiden som kommer, det kryr av pensjonerte sykepleiere som vil bidra. Og hurra for det! Men også her blir helsesykepleiere satt inn i turnus for å dekke opp vakter på sykehjem.

Problematisk

Uproblematisk mener du kanskje. Jeg mener det er problematisk. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er ikke toppen av koronatilfeller nådd før ut i mai eller juni, kanskje enda senere. Hvor skal kommunene da hente folkene sine, hvis lagrene allerede nå tømmes?

Myndighetene har de siste ukene hatt et stort fokus på de sårbare barna våre. Helsesykepleierne er nøkkelpersoner for disse barna, sammen med ansatte i barnehager og skoler, barnevern og andre instanser. Det bedrives nå oppsøkende arbeid for å finne dem man tror eller vet trenger det ekstra nå.

De eldre på sykehjemmene våre er like skrale nå som de var i januar. De trenger like mye fysio- og ergoterapi nå som da. Hvorfor blir disse yrkesgruppene satt til helt andre oppgaver allerede nå? Fysioterapeuter som jobber med barn til vanlig bør få lov til å fortsette å jobbe med de barna nå også. De trenger det helt sikkert like mye nå som for noen uker siden.

Savner klare retningslinjer

Jeg savner klare og tydelige retningslinjer fra myndighetene på hvordan ulike yrkesgrupper innenfor helse skal og bør brukes i den tiden vi nå er midt inne i. Er det legitimt å flytte en helsesykepleier til et sykehjem? Burde ikke hun eller han bruke sin kompetanse der barna og ungdommene er? Være i beredskap for helsestasjoner? Snakke med skolebarn- og ungdom på telefon? Er det ok at en fysioterapeut blir satt inn i en turnus i en bolig for psykisk utviklingshemmede? Skal virkelig en ergoterapeut jobbe med smittesporing hvis det ikke er absolutt nødvendig?

Er det sånn at kommunene ser sitt snitt å hente inn arbeidskraft de ellers bare kunne drømme om å få, til å fylle hull i turnuser på institusjoner som har vært underbemannet i en mannsalder? Er det helt uproblematisk?

